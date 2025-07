Sigmund Freud PrivatUniversität: Diskussion über den Einsatz von KI im Gesundheitswesen

Vom 16. bis 19. Juli findet an der Sigmund Freud PrivatUniversität der Weltkongress für Psychotherapie statt, bei dem das bedeutende Thema Künstliche Intelligenz (KI) und ihr Einfluss auf das Gesundheitssystem im Fokus steht.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Der Weltkongress für Psychotherapie wird in der Zeit vom Mittwoch, den 16. Juli, bis Samstag, den 19. Juli, an der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) abgehalten. Wissenschaftler und Fachleute haben die Gelegenheit, darüber zu diskutieren, wie KI auf eine menschlichere und empathische Weise im Gesundheitssektor eingesetzt werden kann. Der Kongress verspricht, Einblicke in die Chancen und Herausforderungen zu bieten, die mit der Integration von KI in die psychosoziale Versorgung verbunden sind.

Die Dringlichkeit der Diskussion wird durch aktuelle Statistiken untermauert: Laut Statistik Austria sind 70 Prozent der Bevölkerung in Österreich nur unzureichend über KI informiert. Dieses Wissensdefizit sorgt für eine kritische Situation. Projektleiter Reinhold Popp warnt vor den möglichen Konsequenzen: „Wenn wir es versäumen, unsere Technologien mit humanistischen Werten zu verknüpfen, könnten wir nicht nur Fehlentscheidungen im Gesundheitssystem treffen, sondern auch das Vertrauen der Menschen in diese Technologien verlieren.“ Diese Warnung reflektiert die Bedenken vieler Experten, dass technologische Fortschritte stets ethischen Grundsätzen unterliegen sollten, um eine menschenwürdige Behandlung sicherzustellen.

Am 18. Juli wird ein Symposium mit dem Titel „Technological Humanism in Healthcare“ stattfinden, bei dem der Einfluss der KI auf unser Gesundheitssystem näher beleuchtet werden soll. Marcus Wilding, Doktoratsanwärter an der SFU und Geschäftsführer des Gefäßforums Österreich, betont: „Im Gesundheitswesen sollte nicht nur Effizienz im Vordergrund stehen, sondern vor allem Menschenwürde und Vertrauen.“ Diese Aussage verdeutlicht den ethischen Rahmen, den die Debatte um KI im Gesundheitssektor stärken soll.

Ein Projekt mit Zukunft für die Zukunft

Wilding und ein Team von Forschern arbeiten aktiv an der Frage, wie die digitale Transformation im Gesundheitswesen so gestaltet werden kann, dass sie den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Diese Forschungskooperation zwischen der SFU und dem Gefäßforum Österreich wird bis 2029 fortgeführt. Ziel ist es, zu erforschen, wie technologische Innovationen die Lebensqualität der Menschen verbessern können, insbesondere durch neue Perspektiven für das österreichische Gesundheitssystem.

Für das vollständige Programm des Weltkongresses und zur Anmeldung besuchen Sie bitte diese Seite. Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.

