„Signal für die Republik“: Tausende demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt

Am Donnerstag fand in der Wiener Innenstadt die Kundgebung „Alarm für die Republik“ statt, die von zahlreichen Initiativen und Organisationen organisiert wurde. Mehrere Tausend Menschen waren anwesend.



WIEN/INNERE STADT. Die politischen Entwicklungen der letzten Tage sind weiterhin spürbar. Am Donnerstagabend versammelten sich Teilnehmende vor dem Bundeskanzleramt unter dem Motto „Alarm für die Republik!“. Die Veranstalter sprechen von etwa 50.000 Menschen, während die Polizei in den letzten Tagen von 5.000 Teilnehmenden berichtet hat.

Die Demonstration wurde vom „Österreichischen Netzwerk Zivilgesellschaft“ (ÖNZ) ins Leben gerufen, ein neu gegründetes Bündnis mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen, nachdem Herbert Kickl (FPÖ) den Auftrag zur Bildung einer Bundesregierung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhalten hatte.

Das erklärte Ziel dieser „Menschenkette“ war der Aufruf, verschiedene Bereiche des Staates zu verteidigen, darunter Demokratie, Menschenrechte, Justiz, unabhängige Medien sowie Klima- und Naturschutz. Diese Werte sehen die Organisatoren als gefährdet an, sollte eine Regierung unter der Führung der FPÖ entstehen.

Österreichisches Netzwerk Zivilgesellschaft

Das ÖNZ besteht aus etwa 34 Organisationen, darunter „Fridays for Future“, „Volkshilfe“, „SOS Mitmensch“, „Greenpeace“ und die „Katholische Aktion Österreich“. Dieses Bündnis wurde in Anbetracht der hohen Wahrscheinlichkeit einer FPÖ-geführten Regierung gegründet und möchte sicherstellen, dass „die kommende Bundesregierung die Grundwerte einer liberalen, lebendigen und partizipativen Demokratie erhält und weiterentwickelt“.

Laut der Webseite des Netzwerks hat das ÖNZ vier Hauptziele: die Verteidigung und Stärkung einer liberalen, lebendigen und partizipativen Demokratie, den Schutz der Zivilgesellschaft und der kritischen Öffentlichkeit, die Interessenvertretung von anwaltschaftlich tätigen und aktivistischen Organisationen sowie die nachhaltige und positive Beeinflussung des demokratischen Zusammenlebens.

