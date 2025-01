Silvesterpfad verzeichnet bereits 360.000 Besucher







Über 300.000 Personen haben bis 18 Uhr den Wiener Silvesterpfad besucht. Bürgermeister Ludwig hat unter anderem die Einsatzkräfte getroffen und ihnen für ihren Dienst gedankt. WIEN. Seit 14 Uhr hat der 33. Wiener Silvesterpfad geöffnet. An acht verschiedenen Standorten – sieben in der Innenstadt und einer am Riesenradplatz im Prater – wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Einer der Besucher: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Er stattete…







