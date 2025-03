Simmering & Landstraße: Es war wunderbar mit euch, Kuss und auf Wiedersehen!

MeinBezirk-Journalistin Verena Kriechbaum verabschiedet sich von der Redaktion und den Bezirken Simmering und Landstraße.

WIEN/LANDSTRASSE/SIMMERING. Liebe Leserinnen, liebe Leser! Heute ist ein besonderer Tag für mich, denn ich möchte mich von euch verabschieden. Nach spannenden Jahren in der Redaktion trete ich in eine neue Phase meines Lebens ein. Für mich wird Luca Arztmann die Nachfolge antreten. Luca hat mich in den letzten Wochen bei zahlreichen Erkundungstouren durch die Bezirke begleitet und ich bin mir sicher, dass er ebenso engagiert über die spannenden Geschehnisse in Simmering und Landstraße berichten wird.

So herkömmlich es klingen mag, ich verlasse die Redaktion mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In den vergangenen Jahren hatte ich die Möglichkeit, zwei sehr unterschiedliche Bezirke zu erkunden, die mit ihren vielfältigen Facetten und Geschichten mein Herz berührt haben. Simmering und Landstraße haben mir nicht nur viel Freude bereitet, sondern auch wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse vermittelt.

Bewegende Geschichten und Erlebnisse

In meiner Zeit als Journalistin habe ich die unterschiedlichsten Geschichten erzählt, von großen Bauprojekten wie der umfassenden Umgestaltung der Landstraßer Hauptstraße, der Simmeringer Hauptstraße und dem Enkplatz bis hin zu der geplanten Wien Holding Arena. Diese Projekte sind nicht nur für die Stadtentwicklung von Bedeutung, sondern prägen auch das soziale Umfeld der Anwohner. Genauso wichtig sind jedoch die „kleineren“ Geschichten: die aufregenden Veranstaltungen im Bezirk, die beeindruckenden Erfolge von Nachwuchssportlern oder die Initiativen lokaler Vereine und Gruppen. All diese Themen haben nicht nur bei den Bewohnern Resonanz gefunden, sondern auch mich tief bewegt. Außerdem hatte ich das Vergnügen, viele interessante Menschen kennenzulernen, die sich in ihren Gemeinden engagieren.

Ein großes Dankeschön geht an euch, liebe Leserinnen und Leser. Eure Teilnahme war entscheidend! Ob durch das Einsenden von Weihnachtsdekorationen, das Teilen von Anliegen zu Vermietern oder eure Gedanken zu städtebaulichen Veränderungen – gemeinsam haben wir viele Themen angesprochen und Sichtbarkeit gegeben. Es war mir eine Ehre, die Stimme dieser Gemeinschaft zu sein und in konstruktiven Dialogen zu stehen.

Ich wünsche euch allen nur das Beste und hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann wieder über die vielen wunderbaren Seiten unserer Bezirke austauschen können.