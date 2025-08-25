Simmering: Wrestling-Event im Schloss unterstützt kranke Pia mit Spenden

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Im Schloss Neugebäude fand am Samstag, dem 23. August, ein außergewöhnliches Wrestling-Event für einen guten Zweck statt. Hunderte von Zuschauern versammelten sich, um für die zehnjährige Pia zu unterstützen, die seit ihrer Geburt an einem Gendefekt leidet. Wegen des anstehenden, komplizierten chirurgischen Eingriffs an ihrer Wirbelsäule benötigt sie eine teure Therapie, deren Kosten auf etwa 10.000 Euro geschätzt werden. Durch die Veranstaltung konnte der Verein „Auf Augenhöhe“ bereits 8.000 Euro für Pia sammeln.

Ein Tag voller Energie und Unterstützung

Das historische Schloss Neugebäude in Simmering wurde transformiert und bot als Kulisse für einen großen Boxring, in dem die Fäuste flogen und die Kämpfer aufeinandertrafen. Die Veranstaltung zog nicht nur lokale Interessierte, sondern auch Prominente an. Unter den Unterstützern befanden sich der „Stärkste Mann Österreichs“, Mathias Göth, sowie Wrestling-Legende Franz Schlederer. Auch die Bezirksvorstehung war vertreten, mit Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und seiner Stellvertreterin Ramona Miletic (beide SPÖ), die aktiv zur Spendensumme beitrugen, wobei Steinhart selbst eine unbekannte Summe spendete.

Bezirksvorsteher-Stellvertretin Ramona Miletic (SPÖ), Eva Hazel, Mathias Göth, Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) mit seiner Ehefrau, Organisatorin Christine Brunhölzl, und Moderator Markus Haberl (v.l.) unterstützten das Event von 'Auf Augenhöhe'. | Foto: Rene Brunhölzl

Die Veranstaltung versprach gute Stimmung, die von Moderator Markus Haberl und Sänger Johann Rosenhammer befeuert wurde. Dank der Teilnehmer und des Unternehmens Kabelplus, das ebenfalls zu den Spendensummen beitrug, wurde ein Fröhlichkeitsfaktor erreicht, der die Menge begeisterte. Im November, nach Pias Operation, wird das gesammelte Geld feierlich übergeben.

Das könnte dich auch interessieren:

Simmeringer Bad mit kleinen Verzögerungen auf der Zielgeraden

L. Heiner in Simmering feiert 185. Jubiläum mit neuer Kreation

Kaiserebersdorfer Kirtag wegen fehlender Förderungen abgesagt


Info: Aus öffentlich zugänglichen Quellen – ohne Angaben auf Gewähr!

Related posts:

  1. Ostermarkt im Schloss Neugebäude: Festliche Osteratmosphäre im Schloss Neugebäude
  2. Simmeringer Frauenmesse: Frauenpower im Mittelpunkt im Schloss Neugebäude
  3. Easter and Art Market – April 12, 2025: Schloss Neugebäude
  4. Insider-Tipp: Schloss Poppendorf in der Südoststeiermark!
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

Fitnesstudios in Wien

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen