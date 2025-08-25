Simmering: Wrestling-Event im Schloss unterstützt kranke Pia mit Spenden

Im Schloss Neugebäude fand am Samstag, dem 23. August, ein außergewöhnliches Wrestling-Event für einen guten Zweck statt. Hunderte von Zuschauern versammelten sich, um für die zehnjährige Pia zu unterstützen, die seit ihrer Geburt an einem Gendefekt leidet. Wegen des anstehenden, komplizierten chirurgischen Eingriffs an ihrer Wirbelsäule benötigt sie eine teure Therapie, deren Kosten auf etwa 10.000 Euro geschätzt werden. Durch die Veranstaltung konnte der Verein „Auf Augenhöhe“ bereits 8.000 Euro für Pia sammeln.

Ein Tag voller Energie und Unterstützung

Das historische Schloss Neugebäude in Simmering wurde transformiert und bot als Kulisse für einen großen Boxring, in dem die Fäuste flogen und die Kämpfer aufeinandertrafen. Die Veranstaltung zog nicht nur lokale Interessierte, sondern auch Prominente an. Unter den Unterstützern befanden sich der „Stärkste Mann Österreichs“, Mathias Göth, sowie Wrestling-Legende Franz Schlederer. Auch die Bezirksvorstehung war vertreten, mit Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und seiner Stellvertreterin Ramona Miletic (beide SPÖ), die aktiv zur Spendensumme beitrugen, wobei Steinhart selbst eine unbekannte Summe spendete.

Die Veranstaltung versprach gute Stimmung, die von Moderator Markus Haberl und Sänger Johann Rosenhammer befeuert wurde. Dank der Teilnehmer und des Unternehmens Kabelplus, das ebenfalls zu den Spendensummen beitrug, wurde ein Fröhlichkeitsfaktor erreicht, der die Menge begeisterte. Im November, nach Pias Operation, wird das gesammelte Geld feierlich übergeben.

