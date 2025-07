Simone Kopmajer with Styrian Folk Musicians

Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, von 19:00 bis 21:30 Uhr, wird die talentierte Sängerin und Komponistin Simone Kopmajer ein besonderes Konzert in das Hufnagl veranstalten. In diesem festlichen Rahmen präsentiert sie ihr neues Weihnachtsalbum Home for Christmas.

Simone Kopmajer, bekannt für ihre einzigartigen Interpretationen klassischer Lieder, wird ihrem Publikum vertraute Weihnachtsmelodien wie „Let It Snow“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ mit einem modernen Twists näherbringen. Ihr Gesang, kombiniert mit ihrer emotionalen Tiefe, schafft eine Atmosphäre, die sowohl nostalgisch als auch zeitgemäß ist. Durch ihre besonderen Arrangements gelingt es ihr, das Publikum in die besinnliche Stimmung der Weihnachtszeit zu entführen.

Die gebürtige Steirerin hat sich im Laufe ihrer Karriere einen Namen gemacht, indem sie traditionelle Volksmusik mit modernen Klängen kombiniert. Ihre Leidenschaft für Musik zeigt sich nicht nur in ihren Live-Auftritten, sondern auch in den hochwertigen Aufnahmen ihrer Alben. Home for Christmas ist eine neue Sammlung von Liedern, die nicht nur die Herzen der Zuhörer erwärmen, sondern ihnen auch eine frische Perspektive auf bewährte Klassikern bieten.

Kopmajer ist nicht nur für ihre wunderschöne Stimme bekannt, sondern auch für ihre Fähigkeit, mit ihrer Musik eine Verbindung zum Publikum herzustellen. Viele Besucher ihrer Konzerte fühlen sich durch ihren Gesang emotional angesprochen und finden Trost in den wärmeren, harmonischen Klängen, die sie verkörpert. Besonders während der Weihnachtszeit, in der wir oft nach Ruhe und Besinnung suchen, bietet ihr Konzert eine Oase des Friedens und der Freude.

Die Veranstaltung im Hufnagl wird durch eine festlich dekorierte Umgebung und liebevolle Details bereichert, die dem Abend eine ganz besondere Note verleihen. Die Besucher können sich auf ein unvergessliches Erlebnis freuen, das die Essenz der Weihnachtszeit einfängt. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – das Konzert von Simone Kopmajer verspricht, ein Highlight der Saison zu werden.

Um sicherzustellen, dass Sie keinen Moment dieses einzigartigen Konzerts verpassen, empfehlen wir eine rechtzeitige Buchung. Die Tickets sind über die Webseite das Hufnagl erhältlich. Seien Sie dabei, wenn Simone Kopmajer die Freude und den Geist der Weihnachtszeit mit ihrer Musik zum Leben erweckt!





