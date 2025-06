SKITRI Zirl beim Aquadome Thermenlauf 2025 – Erstklassige Leistungen in atemberaubender Kulisse

Am 1. Juni 2025 fand der beliebte Aquadome Thermenlauf in Längenfeld statt, der sich zu einem festen Bestandteil im Tiroler Laufkalender entwickelt hat. In diesem Jahr trat unser Verein SKITRI Zirl mit neun engagierten Läuferinnen und Läufern an, um an diesem außergewöhnlichen Event teilzunehmen. Die Strecke war nicht nur landschaftlich spektakulär, sondern auch gut strukturiert und für verschiedene Leistungsniveaus geeignet.

Die Route führte durch das flache Talbecken von Längenfeld, eingebettet zwischen den majestätischen Dreitausendern der Ötztaler Alpen. Die reizvolle Landschaft, gespickt mit unberührter Natur, sorgte für eine atemberaubende Kulisse während des gesamten Laufs. Sowohl der Start als auch das Ziel waren strategisch günstig beim renommierten Aqua Dome positioniert, der nicht nur als Veranstaltungsort dient, sondern auch ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende ist.

Die Läuferinnen und Läufer bewegten sich auf abwechslungsreichen Wegen entlang der Ötztaler Ache, einer der klarsten und lebhaftesten Gebirgsseen der Region. Neben der natürlichen Schönheit förderte der Lauf auch den Gemeinschaftssinn und die Begeisterung für den Sport. Teilnehmer aus verschiedenen Altersgruppen und Niveaus fanden sich zusammen, um ihre Leidenschaft für das Laufen zu teilen und ihre individuellen Ziele zu erreichen.

Zusätzlich zum Wettlauf bot der Aquadome Thermenlauf verschiedene Aktivitäten für Zuschauer und Familienmitglieder. Ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, kulinarischen Ständen und kinderfreundlichen Aktivitäten sorgte dafür, dass der Event ein ganzheitliches Erlebnis für alle Anwesenden wurde. Zuschauer hatten die Möglichkeit, ihre Lieblingsläufer zu unterstützen und sich gleichzeitig mit Freunden und Familie zu treffen.

Die positiven Rückmeldungen und die hohe Teilnehmerzahl reflektierten die Beliebtheit des Events und die Bedeutung des Laufens in der Tiroler Gemeinschaft. Wir freuen uns jetzt bereits auf die nächste Auflage des Aquadome Thermenlaufs und hoffen, dass noch mehr Sportbegeisterte teilnehmen werden!





