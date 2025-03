„Slick-Pop“: Lucas Fendrich stellt sein „rezeptfreies“ Album in Wien vor

Mit „Rezeptfrei“ präsentiert Lucas Fendrich, Sohn des berühmten österreichischen Sängers Rainhard Fendrich, sein erstes Soloalbum. Im Interview mit MeinBezirk gibt er Einblicke in seine musikalische Reise und die Herausforderungen, die er auf dem Weg dorthin überwunden hat.

WIEN. Am Donnerstag, den 13. März, wird Lucas Fendrich sein Debütalbum „Rezeptfrei“ im Wiener Club „B72“ vorstellen. Er ist fest entschlossen, nicht in die großen Fußstapfen seines Vaters zu treten, sondern seinen eigenen, einzigartigen musikalischen Weg zu finden. Fendrich, der in Perchtoldsdorf lebt und in Brunn am Gebirge aufgewachsen ist, hat die Hektik der Stadt Wien hinter sich gelassen, da sie ihm auf Dauer zu laut war. Ursprünglich strebte er eine Karriere als Tennisprofi an, was ihm jedoch durch gesundheitliche Probleme und einen Wachstumsschub verwehrt blieb.

„Meine Mutter war eine talentierte Tennisspielerin, daher wollte ich ebenfalls den Weg des Profis gehen“, erklärt er. Doch mit etwa zwölf Jahren entdeckte Lucas seine Leidenschaft für die Musik, beginnend mit dem Klavier, gefolgt von Schlagzeug und Gitarre. „Ich erkannte schnell, dass meine Stimme mein größtes Talent ist.“

Von Los Angeles zurück zu den Wurzeln

Fendrich hatte das Ziel, ein Rockstar zu werden. Mit seiner Band „Hunger“ lebte er in Los Angeles und erhielt einen Plattenvertrag. Sie schafften es sogar auf den Soundtrack der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“. Doch die COVID-19-Pandemie brachte die Tour bis in die USA zum Stillstand. „Das hat mich emotional und finanziell ausgebrannt“, gesteht er.

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen trat er in der „Dancing Stars“-Show auf, wo er seine Ängste und Panikattacken überwinden konnte. „Diese Erfahrung war sowohl eine enorme Herausforderung als auch eine mentale Stärkung“, sagt er. In dieser Zeit begann er, deutsche Songs zu schreiben, was ihm schließlich einen Deal mit Sony einbrachte.

„Ich betrachte mein Album wie eine Apotheke, die kostenlos verfügbar ist. Wenn jemand leidet, könnte er sich in meinen Songs wiederfinden“, erklärt er, während er die Vielfalt der Musikstile und sprachlichen Nuancen betont, die in „Rezeptfrei“ enthalten sind. „Von Wiener Dialekt in ‚Feuer über Wien‘ bis Hochdeutsch in ‚Atemnot‘ – ich spiele mit Sprache und Phonetik.“

„Verarbeite, was mich beschäftigt“

Das Songwriting ist für Fendrich mehr als nur Musikmachen. „Es ist ein kreatives Ventil“, so der Künstler, der oft seine Ideen ins Studio bringt, um sie gemeinsam mit Produzenten zu entwickeln. „Wir arbeiten normalerweise in kleinen Gruppen – das schafft Raum für Kreativität.“

Ein besonders eindrucksvolles Musikvideo zu seiner Single „Feuer über Wien“ thematisiert gesellschaftliche Missstände. „Ich spiele einen Wiener, dem alles egal ist. Das Ende zeigt, dass Ignoranz irgendwann Konsequenzen hat“, erläutert Fendrich und unterstreicht die Verantwortung von Künstlern, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen.

Release am 14. März

„In Österreich ist es schwer, im Musikgeschäft Fuß zu fassen, da das Publikum oft zurückhaltend ist“, berichtet er aus eigener Erfahrung. Dennoch hält er an seinem Stil fest und strebt an, seine Musik auch live zu präsentieren. Am 13. März feiert er sein Release-Konzert im B72 am Hernalser Gürtel 72. „Mein Stil ist ‚Slick Pop‘ – synthlastig und atmosphärisch. Ich möchte, dass die Live-Performance dem Album klanglich treu bleibt.“ Tickets sind hier erhältlich.

„Rezeptfrei“ erscheint am 14. März auf allen digitalen Plattformen. Mehr Informationen findet ihr auf Lucas Fendrichs Instagram-Account.

Das könnte dich auch interessieren:

– Rainhard Fendrich zum 70. Geburtstag im Radiokulturhaus

– Wienerin schildert Brand-Tragödie in Los Angeles