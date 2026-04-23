Smoothie-Hype auf der Mariahilfer Straße: Erste Dr.-Smusy-Filiale in Wien öffnet mit großen Andrang

Erste Dr.-Smusy-Filiale in Wien eröffnet: Lange Schlangen auf der Mariahilfer Straße

In der Mariahilfer Straße 33 in Wien hat die erste österreichische Filiale des Smoothie-Franchise-Unternehmens Dr. Smusy aus Köln eröffnet. Die Neueröffnung sorgt für auffälligen Kundenzustrom und lange Schlangen auf der Einkaufsstraße.

Bereits am 21. April fand ein Pre-Opening der Filiale statt. Auch am darauffolgenden Mittwochabend bildete sich vor dem Geschäft weiterhin eine lange Warteschlange.

Junge Kundschaft und Social-Media-Präsenz

Die Besucherinnen und Besucher der neuen Dr.-Smusy-Filiale sind vorwiegend jung. Die Getränke werden in Bechern-to-go ausgegeben, die Kundinnen und Kunden für Insta-Storys nutzen. Kooperationen mit Influencerinnen wie Farina Opoku sowie mit populären Marken tragen zur Sichtbarkeit auf Plattformen wie Instagram und TikTok bei.

Angebot und Konzept

In der Wiener Filiale werden bunte, cremige Getränke aus pürierten Früchten verkauft. Die Smoothies tragen Namen wie „Glow my Skin“, „Superbrain“ oder „Mood Booster“ und erinnern optisch und in der Zusammensetzung an in den USA gehypte Erewhon-Shakes, von denen einige Kreationen von Prominenten wie Hailey Bieber mitentwickelt wurden.

Die Smoothies enthalten Früchte wie Kiwi, Drachenfrucht, Heidelbeeren oder Kirschen sowie zusätzlich Protein, zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe, Kollagen und verschiedene Superfoods. Dr. Smusy verfolgt dabei einen Wellness-Ansatz. Neben Smoothies bietet die Filiale auch Kaffee- und Matcha-Getränke an.

Preise und Gestaltung der Filiale

Die Preise für einen Smoothie in der Wiener Dr.-Smusy-Filiale beginnen bei 8,90 Euro, das teuerste Getränk kostet 10,90 Euro.

Die Einrichtung umfasst indirekte Beleuchtung, Pflanzen, warme Beigetöne und ausgewählte Designelemente. Trotz dieser Gestaltung ist der Innenraum laut Beschreibung insgesamt minimalistisch gehalten.