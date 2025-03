Snowboard-WM 2025: Auner zielt nach der Kristallkugel auf Gold ab

Arvid Auner ist bereit, den nächsten Schritt in seiner Sportkarriere zu gehen, nachdem er die begehrte Kristallkugel für den Parallelslalom im Snowboarden gewonnen hat. Sein Augenmerk liegt nun auf der Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz.

GRAZ. Auner hat die Kristallkugel sorgfältig gereinigt und verstaut; er erklärt: „Sie bleibt bis zum Ende der Saison in der Schatulle.“ Am vergangenen Samstag feierte der talentierte Snowboarder aus Graz zum ersten Mal seinen Triumph im Parallelslalom. „Es ist das Ergebnis jahrelanger, harter und konstanter Arbeit“, freut sich Auner. Doch an eine große Feier denkt er vorläufig nicht, da er sich intensiv auf die Freestyle- und Snowboard-WM in St. Moritz vorbereitet, die kommendes Wochenende beginnen wird: „Die Vorfreude ist riesig. Ich bin sehr motiviert, um Gold zu kämpfen und fühle mich in Topform, da ich immer mehr Vertrauen zu meinem Schwung gewinne.“

Grazer Medaillenhoffnung auf internationalem Parkett

Der 28-jährige Auner wird bei der WM im Parallelslalom antreten, und angesichts der bisherigen Saison und seines zuletzt gewonnenen Titels sind die Erwartungen hoch: eine Medaille, möglichst in Gold. „Wenn ich meinen aktuellen Zustand betrachte und wie die Saison verläuft, traue ich mir Gold zu“, äußert Auner optimistisch. Die Weltmeisterschaft findet bereits seit dem 1. März statt und dauert bis zum 30. März, während Auner am kommenden Samstag sein Debüt geben wird.

Auner plant, „angriffslustig und gefühlsvoll“ zu starten. Die Erinnerungen an die letzten Snowboard-Weltmeisterschaften sind ihm positiv in Erinnerung geblieben, denn 2023 erzielte er im georgischen Bakuriani die Silbermedaille. Ob er im Teambewerb am Sonntag teilnehmen wird, steht noch in den Sternen. Bis Samstag bleibt die Kristallkugel jedoch sicher verstaut – danach findet das große Feiern statt, bestenfalls mit sowohl Kristall als auch Goldmedaille in den Händen.

