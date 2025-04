So erkennst du, ob du arbeitssüchtig bist

Forscherinnen aus Graz, Österreich, und Kattowitz, Polen, haben einen innovativen Selbsttest entwickelt, der aus fünf Fragen besteht und genutzt werden kann, um das Risiko einer Arbeitssucht zu evaluieren. Diese Initiative wurde als Reaktion auf die zunehmend erkennbaren negativen Auswirkungen von übermäßigem Arbeiten in der modernen Gesellschaft ins Leben gerufen. Laut einer weltweiten Untersuchung gaben etwa 20% der Befragten an, ein hohes Risiko für Arbeitssucht zu haben.

In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmen – insbesondere mit der Zunahme von Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten – stellt das Forschungsteam fest, dass die Zunahme von Burnout und Stress direkt mit dieser Problematik verknüpft ist. In der Steiermark, einer Region mit einer hohen Konzentration von Arbeitsplätzen in verschiedenen Sektoren, könnte die Einführung solcher Tests von entscheidender Bedeutung sein, um das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu fördern.

Die „Internationale Arbeitssucht-Skala“ (IWAS) stellt eine wissenschaftlich fundierte Methode dar, die es ermöglicht, das individuelle Risiko zu bewerten. Diese Skala stammt aus einer umfassenden Analyse, die auf umfangreichen Daten aus verschiedenen Ländern basiert und ethische sowie soziale Aspekte der Arbeitssucht berücksichtigt. Ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchung war die Erhebung und Analyse von Lebensstilen, Arbeitsgewohnheiten und dem psychologischen Wohlbefinden der Befragten.

Arbeitssucht, auch bekannt als Workaholism, ist ein psychologisches Phänomen, das sich nicht nur negativ auf die Gesundheit der Betroffenen auswirken kann, sondern auch ihre sozialen Beziehungen und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz beeinträchtigen kann. Viele Menschen erkennen nicht, dass sie an Arbeitssucht leiden, da sie oft durch ihre Produktivität und den Erfolg bei der Arbeit motiviert sind. Der Selbsttest zielt darauf ab, ein Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen und einen ersten Schritt zur Reflexion des eigenen Verhaltens zu ermöglichen.

Die Forscher empfohlen, den Test regelmäßig durchzuführen und ernsthafte Ergebnisse zu reflektieren. „Die Ergebnisse sind durchaus bedenklich“, so das Team. „Wir müssen die Gesellschaft sensibilisieren, dass übermäßige Arbeit nicht nur zu physischen Gesundheitsproblemen führen kann, sondern auch zu psychologischen Schwierigkeiten.“

Die Melange aus beruflichem Erfolg und persönlichem Wohlbefinden sollte im Fokus stehen, um die Balance zwischen Arbeit und Freizeit anzustreben. In einer Welt, in der der Leistungsdruck steigt, sind solche Instrumente notwendig, um das Bewusstsein zu schärfen und letztendlich vor den Gefahren der Arbeitssucht zu schützen. Die Entwicklung dieser internationalen Maßnahme könnte ein wichtiger Schritt sein, um die Lebensqualität vieler Menschen zu verbessern und deren langfristige Gesundheit zu fördern.







Source link