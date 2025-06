Social Media: Conni verspottet die Grazer Öffis und Baustellen

Die Conni-Memes haben sich in den sozialen Medien als echter Viral-Hit etabliert. Jetzt nutzt auch die Holding Graz Linien diesen Trend, um auf ihr sommerliches Schienenersatz-Angebot aufmerksam zu machen, was zu einer humorvollen Antwort von der Satire-Seite „Grazwellness“ führte.

In der Kinderbuchreihe von Liane Schneider ist Conni die Hauptfigur, die in abenteuerlichen Geschichten gezielt jüngere Leser anspricht. Titel wie „Conni geht aufs Töpfchen“ oder „Conni kommt in den Kindergarten“ sind nur einige Beispiele der beliebten Reihe. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wurden zahlreiche humorvolle Parodien erstellt, darunter Titel wie „Conni hat einen Kater“ oder „Conni macht jetzt irgendwas mit Medien“. Diese Memes sind besonders bei jüngeren Nutzern beliebt und erfreuen sich einer großen Verbreitung in sozialen Netzwerken.

Conni und der Schienenersatzverkehr

Am Donnerstag nutzte das Social-Media-Team der Graz Linien diesen Trend, indem sie auf Instagram das Sujet „Unsere Freundin Conni unterwegs mit dem Schienenersatzverkehr“ veröffentlichten. Auf dem Bild ist Conni mit ihrem Handy zu sehen, während sie vor einem Bus der Linie E1 steht. Daraufhin reagierte der Satire-Account „Grazwellness“ prompt mit eigenen Memes, wie etwa „Conni sucht den gottlosen Schienenersatzverkehr am Hauptbahnhof“ und „Conni braucht 3 Jahre, um 900 Meter Schienen zu verlegen“. Letzteres traf offenbar einen Nerv, denn bis Freitagmittag konnte der Beitrag fast 11.000 „Likes“ verzeichnen.

Für die Anwohner, die von den Baumaßnahmen betroffen sind, bleibt nur abzuwarten. Erste Reparaturen sollen bis zum Schulbeginn Anfang September abgeschlossen sein. Die Innenstadtentlastungsroute durch die Neutorgasse soll dann ebenfalls eröffnet werden, und alle Linien sollen wieder regulär fahren. Graz-Linien-Chef Mark Perz hatte bereits im April erklärt, dass die Umsetzung des umfangreichen Infrastrukturprojekts für die Stadtbevölkerung anspruchsvoll sei. Dennoch ist er überzeugt, dass die langfristigen Vorteile die kurzfristigen Unannehmlichkeiten aufwiegen werden.

