„Soda Klub“: Feiern, Tanzen und Genuss ohne Alkohol im Club Graz

Klub und Tanzen ohne Alkohol: Dazu lädt die Initiative „Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“ und Caritas Steiermark am 8. Mai ein. Hier können Mocktails getrunken und Party ohne Promille gemacht werden.

GRAZ. Am Donnerstag, dem 8. Mai, findet im Club Circle Thalia ein einzigartiges Event, das „Sober Event“, statt. Dieses Event soll demonstrieren, dass Feiern und Tanzen auch ohne Alkohol eine großartige Zeit bieten können. Der Begriff „Sober“ bedeutet nüchtern – ein passender Name für eine Feier, die die Freude am Miteinander ohne Alkohol in den Vordergrund stellt. Musikalisch begleitet wird der Abend von DJ „Mama Feelgood“, deren Plattensammlung eine bunte Mischung aus vielen Genres umfasst, darunter Hip Hop, Disco, Boogie, Soul, Funk, Reggae, Ska, Punk und New Wave sowie Hits aus den 60ern bis zu Italo-Hits. Die musikalische Reise des Soda Klubs erstreckt sich über verschiedene Jahrzehnte und sorgt dafür, dass die Tanzfläche immer voll ist.

„Garantiert katerfrei“

In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zugenommen, wie Initiativen wie der Dry January oder die „Dialogwoche Alkohol“ zeigen. In den USA und Skandinavien sind Tanzveranstaltungen ohne Alkohol bereits seit geraumer Zeit etabliert. Mit dem „Soda Klub“ möchte Graz eine ähnliche Alternative bieten, bei der es ganz normal ist, dass keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt werden.

Die Initiative „Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“, organisiert von dem Gesundheitsfonds Steiermark, zielt darauf ab, die Bevölkerung über verantwortungsbewussten Alkoholkonsum aufzuklären. Durch verschiedene Programme und Veranstaltungen soll ein Bewusstsein für die Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum gefördert werden, ohne dabei Verbote auszusprechen. Stattdessen stehen Aufklärung, Sensibilisierung und Humor im Vordergrund. Petra Wielender, die die Veranstaltung organisiert, scherzt: „Garantiert katerfrei und voller toller Erinnerungen am nächsten Tag!“

Der „Soda Klub“ beginnt um 18:30 Uhr im Club Circle Thalia, Operngasse 5a, Graz. Der Eintritt ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich für den Zugang. Interessierte können sich hier registrieren.

Mocktail Rezeptideen:

Erleben Sie köstliche Mocktails, ideal für warme Frühlingsabende. Einige beliebte Rezepte sind fruchtige Spritzgetränke, erfrischender Minz-Limonade und blumige Hibiskus-Mocktails, die nicht nur lecker, sondern auch optisch ansprechend sind.

