Softgun: Bedrohung im Grazer Straßenverkehr mit Nachahmungsschusswaffe

Redaktion Marion Zelzer Ein 20-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er einen Verkehrsteilnehmer mit einer täuschend echt aussehenden Waffe bedrohte. Bei der späteren Durchsuchung stellte sich heraus, dass die Waffe unecht war. GRAZ. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in Graz, als ein 20-jähriger Autofahrer um 21:30 Uhr in einen Streit mit einem anderen Verkehrsteilnehmer verwickelt wurde. Laut Polizei zog der mutmaßliche Angreifer eine Waffe, die später als Nachbildung enttarnt wurde, und bedrohte damit den 25-jährigen Autofahrer. Siehe auch Ostertradition: Am Karsamstag erklingen wieder die "Ratschen" in Liesing Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Eggenberger Gürtels, wo es zuerst zu einer Auseinandersetzung kam. Der Täter floh anschließend in Richtung des Einkaufszentrums Center West, was eine sofortige Fahndung durch die Polizei zur Folge hatte. Durchsuchung des Fahrzeugs und Festnahme Dank einer umgehenden Fahndung konnte der Verdächtige schnell an der Zulassungsadresse seines Fahrzeugs im Bezirk Graz-Umgebung gefunden werden. Bei der darauf folgenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckte die Polizei eine Softgun, welche als Druckluftwaffe kategorisiert wird. Die Waffe wurde sichergestellt, und der 20-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Graz gestattete eine Anzeige auf freiem Fuß. Siehe auch Israel und Hamas: Neuer Durchbruch im Gaza-Abkommen – Letzte Details im Blick! Weitere ähnliche Vorfälle: Diese Art von Bedrohung ist nicht neu und hat in den letzten Jahren sogar zugenommen. Aktuelle Statistiken zeigen, dass Falschalarme und Bedrohungen mit Spielzeugwaffen immer häufiger vorkommen, was die Polizei vor große Herausforderungen stellt. 0 Likes

