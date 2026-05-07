Solidarität in Heimschuh: Spendenkonto für Vollwaisen sichert langfristige Unterstützung

Spendenkonto für Waisenkinder in Heimschuh eingerichtet

In der Gemeinde Heimschuh leben zwei Buben im Alter von sechs und neun Jahren, die als Vollwaisen beschrieben werden. Ihr Vater hat nach einem Ehestreit ihre Mutter erschossen und sich anschließend selbst getötet.

Zur Unterstützung der Kinder wurde von der Gemeinde Heimschuh ein Spendenkonto eingerichtet. Das Konto wurde nach Angaben der Gemeinde in Absprache mit der Familie eröffnet und soll den beiden Buben langfristig helfen.

Gemeinde ruft zu Spenden auf

Die Gemeinde Heimschuh mit rund 2.000 Einwohnern bittet um Einzahlungen auf das Hilfskonto, das als „Hilfskonto: Gemeinde Heimschuh“ bezeichnet wird. Der IBAN des Kontos lautet: AT93 3810 2000 0205 2041. Als Verwendungszweck wird „Spendenkonto f. Janik u. Andre“ angegeben.

Bürgermeister Alfred Lenz erklärt, es gehe bei dem Spendenkonto darum, dass die Kinder eine Zukunft haben. Man wolle erreichen, dass die Leute weiterhin fleißig spenden und betont, die Kinder seien Waisenkinder, die langfristig unterstützt werden müssten.

Unterstützung für die Kinder in Heimschuh

Derzeit kümmern sich laut Gemeinde die Großeltern um die beiden Buben. Verwandte und Gemeindebürger helfen ebenfalls. Seitens der Gemeinde werden Bemühungen befürwortet, dass die Kinder in Heimschuh bleiben können. Im Zusammenhang damit wird ein Einfamilienhaus genannt, das bei den Kindern bleiben soll.

Mit dem Begräbnis am Mittwoch beginnt nach Angaben aus der Gemeinde die weitere Aufarbeitung der Ereignisse. Bürgermeister Lenz bittet darum, die Menschen in Heimschuh in Ruhe zu lassen, und äußert Kritik an Gerüchten, die im Zusammenhang mit dem Vorfall in Umlauf gekommen sind. Er ruft dazu auf, aufeinander zu achten und einander zu helfen, wenn es jemandem schlecht geht.