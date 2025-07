Sommer in Wien: Strategien zur Bekämpfung von Schlafstörungen bei Hitze

Die Hitze kann ein großer Störfaktor für erholsamen Schlaf sein. MeinBezirk hat hilfreiche Tipps und Tricks für einen guten Schlaf – auch bei hohen Temperaturen.

WIEN. Wien befindet sich mitten in der Sommerzeit und hohe Temperaturen sind auch in diesem Jahr wieder keine Seltenheit. Bereits Ende Juni und Anfang Juli erlebten die Wienerinnen und Wiener die erste richtige Hitzewelle des Jahres, die möglicherweise eine Vorahnung auf die kommenden heißen Tage bietet. Mit Temperaturen, die regelmäßig über 30 Grad Celsius liegen, kann der Schlaf zur Herausforderung werden.

An besonders heißen Tagen, wenn es auch nachts nicht angenehm abkühlt, kann das Schlafumfeld im eigenen Zuhause schnell unangenehm werden, es sei denn, man hat in Klimageräte oder Klimaanlagen investiert. In der Regel wird die Luft im Raum schnell stickig, was den Schlaf erheblich beeinträchtigen kann. Guter Schlaf in der Hitze ist jedoch machbar, wenn einige einfache Prinzipien beachtet werden.

Körper abkühlen

Ein essenzieller Faktor für erholsamen Schlaf ist die Körpertemperatur. Sie sollte insbesondere im Sommer so niedrig wie möglich gehalten werden. Eine erfrischende Dusche vor dem Schlafengehen kann hier helfen. Man kann sich auch leicht anfeuchten, sodass die feuchte Haut hilft, die Kühle länger zu bewahren, bis man schließlich ins Bett geht.

Zusätzlich sollte man die dicke Winterdaunendecke durch eine leichtere Sommerbettdecke ersetzen. Auch die Wahl des Schlafanzugs kann entscheidend sein: Materialien wie Baumwolle, Leinen oder Seide sind ideal, während Polyester vermieden werden sollte.

Ein weiterer praktischer Trick ist die Verwendung einer Wärmeflasche für Kälte. Füllt man eine Wärmeflasche mit Wasser und legt sie morgens in den Kühlschrank, sorgt sie abends für eine willkommene Abkühlung im Bett.

Licht und Dunkelheit

Um die Schlafqualität zu verbessern, sind Lichtverhältnisse entscheidend. Tagsüber sollte man mindestens 30 Minuten im Freien verbringen, um Tageslicht zu tanken. Abends sollte man auf indirektes Licht setzen, etwa warmweiße, rötliche Lichtquellen, um die Produktion des Schlafhormons Melatonin nicht zu stören.

Für die Nutzung von Laptops und Smartphones empfiehlt es sich, den „Nachtmodus“ zu aktivieren. Zu viel grelles, bläuliches Bildschirmlicht hemmt die Müdigkeit und verringert die Melatoninausschüttung, was zu Schlafstörungen führen kann. Die meisten modernen Geräte verfügen über eine Funktion, die die Bildschirmfarbe in den Abendstunden wärmer einstellt.

