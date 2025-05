Sommer-Upgrade: S-Bahn und U4 erhalten umfassende Modernisierung – Was Sie wissen müssen!

Während des Sommers 2023 werden umfangreiche Arbeiten an der S-Bahn Wien durchgeführt. Im Rahmen des langfristigen Projekts „S-Bahn Wien Upgrade“ sollen die Bahnsteige verlängert, Bau- und Tragwerke erneuert und die gesamte Bahninfrastruktur modernisiert werden. Eine der bedeutendsten Neuerungen ist die Implementierung des digitalen Zugsteuerungssystems ETCS (European Train Control System), das die Basis für einen dichteren Takt der Züge in der Zukunft schaffen soll. Laut Judith Engel, der ÖBB-Infrastruktur-Vorständin, ist es das Ziel, die Wiener S-Bahn bis Ende 2027 „schnell, schlau und stressfrei“ zu gestalten. Dieses Vorhaben soll nicht nur die Effizienz, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit der S-Bahn deutlich verbessern.

Schienenersatzverkehr während der Bauarbeiten

In der Zeit, in der die Umbauarbeiten stattfinden, wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, um die Mobilität der Fahrgäste zu gewährleisten. Folgendes wird angeboten:

Gelbe Direktbuslinie: Diese Linie verkehrt ohne Zwischenhalt zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf.

Blaue Ersatzbuslinie: Diese Linie wird alle Haltestellen anfahren und somit als normaler Schienenersatzverkehr fungieren.

Die Busse sind sofort erkennbar, da sie in einem markanten ÖBB-Design gestaltet sind, wie ÖBB-Postbus-Vorstand Alfred Loidl bei einer Pressekonferenz betonte.

Sanierungen und Renovierungen bei den Wiener Linien

Parallel zu den S-Bahn-Arbeiten konzentrieren sich die Wiener Linien auf die U-Bahn-Linie U4 sowie die umfassende Erneuerung der Straßenbahninfrastruktur. Der Geschäftsführer der Wiener Linien, Stadler Senk, betonte, dass Wien ein dichtes öffentliches Transportnetz hat und dass ein Großteil der Arbeiten so durchgeführt wird, dass der Betrieb dadurch kaum beeinträchtigt wird.

Wichtige Änderungen auf der U4

Von 28. Juni bis 1. September 2023 wird die U4 allerdings in zwei Abschnitte geteilt:

Von Heiligenstadt bis Friedensbrücke

Von Hütteldorf bis Schottenring

Fahrgäste haben die Möglichkeit, auf die Straßenbahnlinie E4 und die umgeleitete Linie D umzusteigen, um ihre Reise fortzusetzen.

Zusätzliche Bauarbeiten in der Innenstadt

Die Renovierungsarbeiten erstrecken sich auch auf die Innenstadt von Wien. So werden Gleise am Kärntner Ring, Schubertring und Universitätsring ausgetauscht, was temporäre Umleitungen für die Linien D, 1, 2 und 71 zur Folge hat. Auch in Floridsdorf, Margareten, auf der Hohen Warte und am Rennweg sind Bautätigkeiten geplant. Für umfassende Informationen über die Bauarbeiten und Änderungen im Fahrplan steht den Fahrgästen eine spezielle Webseite zur Verfügung.

Zusammenfassung

Die S-Bahn Wien erlebt in den kommenden Monaten bedeutende Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen, die darauf abzielen, den öffentlichen Transport in der Stadt zu verbessern. Diese Veränderungen sollen bis Ende 2027 umfassend umgesetzt werden, mit dem Ziel, die Fahrgastfreundlichkeit und die Effizienz der S-Bahn zu erhöhen. Komplizierte Bauarbeiten erfordern einen Schienenersatzverkehr, der vom ÖBB und den Wiener Linien koordiniert wird, um eine nahtlose Mobilität während der Umbauzeit zu gewährleisten.

Insgesamt wird die S-Bahn somit nicht nur ein bedeutender Bestandteil der täglichen Mobilität in Wien bleiben, sondern auch eine modernisierte und benutzerfreundliche Alternative für alle Pendler bieten.