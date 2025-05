Sommerferienbetreuung in Graz: Optimal betreut während der langen Ferien

9 Wochen Ferien vs. zwei Wochen Urlaub: Für viele berufstätige Eltern stellt sich jeden Sommer die Frage der Betreuung und Freizeitgestaltung für ihre Sprösslinge. Angesichts der langen Ferienzeiten in Österreich ist die Organisation der Kinderbetreuung unerlässlich. MeinBezirk hat sich über die besten Angebote in Graz informiert, um Eltern bei der Auswahl geeigneter Freizeitaktivitäten und Betreuungsoptionen zu helfen.

ASKÖ Sport- und Feriencamps

Der ASKÖ (Allgemeiner Sportverband Österreichs) bietet seit vielen Jahren eine Vielzahl von Sport- und Feriencamps für Kinder und Jugendliche an. Diese Camps setzen den Fokus auf Spaß und Freude an der Bewegung, ohne den Druck auf Leistung. Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren können verschiedene Sportarten wie Schwimmen, Ballspiele und Leichtathletik kennenlernen. Für die kleineren Teilnehmer im Alter von fünf bis zehn Jahren stehen kreative und spielerische Aktivitäten im Mittelpunkt, um sie zur Bewegung zu motivieren. Unterstützt wird dieses Programm von Hopsi Hopper, dem Fitness- und Gesundheitsfrosch.

Eltern haben die Wahl zwischen ganztägiger Betreuung bis 17.30 Uhr oder halbtägiger Betreuung am Vormittag oder Nachmittag. Ein Mittagessen wird in den Preisen inkludiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.askoe-ferienbetreuung.at.

Städtische Horte und Kindergärten

In Graz bleiben die städtischen Horte während der Sommerferien offen, mit Ausnahme der letzten Woche. Auch für die kleineren Kinder in den städtischen Kindergärten und -krippen gibt es Betreuungsangebote. Wichtiger Hinweis: Die verbindliche Online-Vormerkung ist nur von Montag, dem 12. Mai, bis Freitag, den 30. Mai 2025, möglich! Hier geht’s zur Vormerkung über die Stadt Graz.

Action, Fun & English

In der Zeit vom 14. bis 18. Juli haben Kinder zwischen sieben und elf Jahren die Möglichkeit, spielerisch Englisch zu lernen. Unter dem Motto „Action, Fun & English“ in Stattegg entdecken die Kinder die englische Sprache durch Spiele und kreative Projekte. Der Kurs findet täglich von 7.30 Uhr bis 16 Uhr statt und beinhaltet ein Mittagsessen. Anmeldung bis 30. Mai per Mail an Laura Weber unter [email protected].

Musikalische Ferienbetreuung bei Musivana

Die Musikferienbetreuung von Musivana ist ideal für musikalisch interessierte Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Vom 21. Juli bis zum 8. August werden die Kinder jede Woche von Montag bis Freitag in verschiedenen musikalischen Aktivitäten wie Singen, Tanzen und Musizieren mit Orff-Instrumenten betreut. In einer Kreativwerkstatt können die Kinder ihre Fantasie ausleben und Geschichten erarbeiten. Am Freitag jeder Woche findet eine kleine Aufführung statt, zu der Eltern und Geschwister herzlich eingeladen sind. Weitere Informationen und Anmeldungen sind auf musivana.at zu finden.

Sommercamps und Adventure Weeks von Champs

Der Verein Champs bietet unter dem Titel „Camp for Champs“ von Anfang Juli bis Mitte August Ferienbetreuung an. Eine Besonderheit ist, dass in Kooperation mit LebensGroß eine individuelle Betreuungsperson (ein „Buddy“) organisiert werden kann. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Snacks und frisch zubereitete Mittagessen von Prandia sind inkludiert. Weitere Informationen gibt es auf champs.at.

HiJump-Graz Ferien- und Sportbetreuung

Die Feriensportcamps von HiJump-Graz bieten eine spielerische und sportliche Betreuung für Schulkinder und Kindergartenkinder an. Die Camps finden in allen neun Ferienwochen am Augustinum statt und legen großen Wert auf Bewegung an der frischen Luft. Jede Woche steht unter einem speziellen Motto, das kreativ mit den Kindern erarbeitet wird. Zudem gibt es im Juli und August Fußballcamps für junge Fußballer und Fußballerinnen. Die Betreuung erfolgt ganztags für Schulkinder und halbtags für Kindergartenkinder, wobei eine Buchung wochenweise möglich ist. Weitere Informationen gibt es auf der Website von HiJump-Graz.

Noch nichts Passendes gefunden?

Wenn Sie noch keine passende Betreuung gefunden haben, werden weitere Betreuungs- und Freizeitangebote auf der Plattform Ferienbetreuung laufend ergänzt. Dort finden Sie umfangreiche Informationen zu zahlreichen Angeboten, die für die Sommerferien in Graz zur Verfügung stehen.