Sommerfrische am „Ankerplatz“ der Stadtpfarrkirche

Die Stadtpfarre Graz verwandelt sowohl die Stadtpfarrkirche als auch den Brunnenhof in einen wahrhaftigen „Ankerplatz für die Seele“, der den Besuchern die Möglichkeit bietet, Entspannung und Ruhe zu finden.

Ein Ort der Besinnung

GRAZ/INNERE STADT. Ab dem 13. Juli 2023 öffnet die Stadtpfarrkirche wieder ihre Türen und wird bis zum 24. August täglich von 12 bis 18 Uhr für alle zugänglich sein. In dieser Zeit erstrahlt die Kirche in einem kühlen, blauen Licht, das eine beruhigende Atmosphäre schafft und zum Innehalten einlädt. Diese Maßnahme steht im Rahmen einer Initiative zur Förderung der seelischen Gesundheit und des geistlichen Wohlbefindens in der urbanen Umgebung.

Erlebnis Brunnenhof

Nicht nur die Kirche selbst, sondern auch der Brunnenhof wird auf maritim gestaltete Weise präsentiert. Hier können Besucher ihren Durst stillen, da ein Trinkbrunnen bereitsteht, um Erfrischung zu bieten. Leise Melodien und entspannende Klänge umgeben den Innenhof und machen diesen Ort zu einer Oase der Ruhe mitten in der belebten Stadt Graz.

Die Bedeutung des Ankerplatzes

Das Konzept eines „Ankerplatzes für die Seele“ ist besonders relevant in einer Zeit, in der viele Menschen mit Stress und den Anforderungen des Alltags kämpfen. Studien zeigen, dass das Eintauchen in spirituelle und meditative Umgebungen nachweislich die Lebensqualität verbessert. Die Stadtpfarre Graz möchte mit dieser Aktion nicht nur einen physischen Raum schaffen, sondern auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft fördern.

Soziale Aspekte und Teilhabe

Die Stadtpfarrkirche bietet nicht nur einen Rückzugsort für Einzelpersonen, sondern auch für Gruppen und Gemeinschaften, die sich zusammenschließen möchten. Die Freiwilligen und Mitarbeitenden der Stadtpfarre heißen alle herzlich willkommen und bieten, sofern gewünscht, auch Gespräche oder seelsorgerische Begleitung an. Die Initiative zielt darauf ab, die Menschen in Graz und Umgebung zusammenzubringen und einen Dialog über seelische Gesundheit und spirituelles Wohlbefinden zu initiieren.

Fazit

Die Stadtpfarrkirche und der Brunnenhof in Graz sind nicht nur architektonische Highlights, sondern auch essentielle Rückzugsorte, die den Besuchern helfen, ihre innere Balance zu finden. Mit ihrem künstlerischen Lichtspiel und der beruhigenden Musikauswahl bietet die Stadtpfarre einen innovativen Ansatz, um den Herausforderungen des modernen Lebens entgegenzuwirken. Kommen Sie vorbei, nehmen Sie sich eine Auszeit und erleben Sie, wie die Stadtpfarrkirche zu einem echten Ankerplatz für die Seele wird.





