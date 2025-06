Sommerhitze: So überstehen Sie unerträgliche Tage in Ihrer Wohnung!

Denn die Hitze raube den Menschen den Schlaf, schade der Gesundheit und mindere die Lebensqualität, argumentierte Dengler. Diese Aussage adressiert ein wachsendes Problem, das viele Städte betrifft: der Mangel an Grünflächen, Schatten und adäquater thermischer Sanierung. „Statt beim Klimaschutz zu kürzen, muss die Bundesregierung Sanierungen fördern“, fordert er vehement. Außerdem gilt es, die Eigentümer in die Pflicht zu nehmen und Hitzeschutz gesetzlich verankern.

Gesundheitliche Auswirkungen der Hitzewellen

Die Zahlen einer Umfrage, die von Greenpeace veröffentlicht wurde, sprechen laut der NGO eine klare Sprache: 80 Prozent der Befragten spüren während Hitzewellen körperliche Folgen. Zu den am stärksten betroffenen Gruppen gehören:

Ältere Menschen

Kinder

Vulnerable Personen mit bestehenden Gesundheitsproblemen

Besonders alarmierend ist, dass zwei von fünf Menschen über Schlafprobleme und verminderte Leistungsfähigkeit klagen, die während Hitzewellen auftreten. Jede fünfte Person berichtet sogar von Kreislaufbeschwerden. Die NGO hebt hervor, dass die Hitzewellen drastisch zunehmen und immer extremer werden, was die Dringlichkeit von Maßnahmen unterstreicht.

Umfrageergebnisse zur Wohnsituation

In einer Umfrage, die von Integral unter Personen im Alter von 16 bis 75 Jahren (n=1.000) durchgeführt wurde, gaben 18 Prozent an, dass es in ihren Wohnungen während Hitzewellen unerträglich heiß ist. Besonders betroffen sind:

46 Prozent in Einfamilien- oder Reihenhäusern

43 Prozent in Wohnungen unterhalb des Dachgeschosses

11 Prozent in Wohnungen im Dachgeschoss

Forderungen zur Bekämpfung der Hitzewellen

Über die Hälfte der Befragten fordern, dass in Österreich Maßnahmen ergriffen werden, um die Umgebung zu entsiegeln, zu begrünen und zu renaturieren, um der Hitze entgegenzuwirken. Interessant ist, dass vier von zehn Menschen für deutlich mehr Investitionen in thermische Sanierungen durch den Staat eintreten. „Mit den aktuellen Budgetkürzungen droht jedoch genau das Gegenteil“, kritisiert Greenpeace vehement.

Zusammenfassung

Die steigenden Temperaturen und häufigeren Hitzewellen haben signifikante gesundheitliche Auswirkungen auf einen großen Teil der Bevölkerung, insbesondere auf vulnerable Gruppen. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass dringende Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnbedingungen und zur Förderung von Sanierungen notwendig sind. Um die Lebensqualität in Städten zu erhöhen, ist es entscheidend, dass die Regierung sowohl die Sanierungen finanziell unterstützt als auch gesetzliche Rahmenbedingungen für den Hitzeschutz schafft.

In einer Zeit, in der der Klimawandel unbestreitbar voranschreitet, ist es unerlässlich, dass alle Beteiligten – von der Bundesregierung bis zu den Eigentümern – ihren Teil dazu beitragen, um die Auswirkungen der Hitze zu mildern und damit die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.