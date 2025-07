Sommerkino: Radfahren für ein einzigartiges Filmerlebnis am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz

Mit warmer Sommerluft kehren viele Aktivitäten ins Freie zurück, und nichts passt besser dazu als ein Kinoerlebnis im Freien. Am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz wird dieses Jahr das Wiener Fahrradkino „CycleCinemaClub“ wieder zum Leben erweckt, um Filmfreunde und Umweltbewusste zu vereinen.

WIEN/WÄHRING/HERNALS. Ein lauer Sommerabend, der Himmel klar – und ein Film, der erst beginnt, wenn genügend Währingerinnen und Währinger in die Pedale treten. Am Donnerstag, dem 17. Juli, wird es wieder so weit sein. Ab 21 Uhr verwandelt sich der Johann-Nepomuk-Vogl-Platz in einen romantischen Freiluftkinosaal, wo jeder Gast zur Energieproduktion beiträgt. Das kostenlose Außenkino bietet ein innovatives Konzept, bei dem der benötigte Strom nicht von der Steckdose, sondern durch die Kraft der Radfahrer erzeugt wird.

Filmabend mit französischem Charme

Gezeigt wird die französische Komödie „Es sind die kleinen Dinge“ von Mélanie Auffret. Die Handlung dreht sich um Alice, eine Lehrerin, Bürgermeisterin und Schulleiterin, die fest entschlossen ist, das Leben in ihrem verschlafenen Dorf in der Bretagne anzukurbeln. Die charmante Erzählung thematisiert Gemeinschaft, Engagement und die kleinen Freuden des Lebens und lädt die Zuschauer ein, sich von der positiven Energie anstecken zu lassen.

Dieses einzigartige Kinoerlebnis wird durch die Bezirksvorstehung Währing in Zusammenarbeit mit dem „CycleCinemaClub“ organisiert. Tretfreudige sind herzlich eingeladen, abwechselnd an den Stationen der Energieproduktion mitzuwirken. Für die, die sich lieber zurücklehnen und genießen möchten, gibt es genügend gemütliche Plätze, um die Vorstellung bequem zu verfolgen.

Der „CycleCinemaClub“ verfolgt nicht nur das Ziel, kulturelle Veranstaltungen zu fördern, sondern legt auch Wert auf Nachhaltigkeit und Gemeinschaftssinn. Die Kombination von Radfahren und Kino schafft ein interaktives Erlebnis, das die Menschen zusammenbringt und gleichzeitig ein Bewusstsein für saubere Energie fördert. Also schnapp dir dein Rad, lade deine Freunde ein und genieße einen unvergesslichen Sommerabend voller Lachen, Gemeinschaft und Kinozauber!