Sommerliche Grüße aus dem Heimgarten und von Balkonien

Im Rahmen der beliebten Serie „MeinGarten“ erhalten die Leserinnen und Leser von MeinBezirk die Möglichkeit, private Einblicke in ihre persönlichen Grünoasen zu gewähren. In dieser Ausgabe nehmen uns einige Naturfreunde aus Graz mit auf eine Reise durch ihre farbenfrohen Gärten, die sich in den Stadtbezirken Jakomini, Liebenau und Eggenberg befinden.

Der Garten von Maria und Manfred Prem

Seit über 30 Jahren hegen und pflegen Maria und Manfred Prem im Heimgartenverein Schönau ihre farbenfrohe Grünanlage. Diese grüne Oase ist nicht nur ein Ort der Arbeit, sondern auch ein Rückzugsort, wo die beiden viel Ruhe und Erholung finden. Zwischen liebevoll platzierten Buddha- und Meerjungfrau-Statuen gestalten sie ihre Gartenlandschaft mit einer Vielzahl von Blumen und Pflanzen, die das ganze Jahr über blühen und gedeihen.

„Der Garten ist für uns ein Ort des Friedens und der Entspannung. Hier können wir dem Alltagsstress entfliehen und die Natur in vollen Zügen genießen“, erzählen die Prem’s. Ihre bunte Blütenpracht erfreut nicht nur sie selbst, sondern zieht auch zahlreiche Bienen und Schmetterlinge an, was zu einer lebendigen Atmosphäre beiträgt.

Gartenpflege im Einklang mit der Natur

Die beiden Gartenliebhaber bevorzugen nachhaltige Praktiken, indem sie auf chemische Düngemittel verzichten und stattdessen natürliche Komposte und Mulch verwenden. Diese Herangehensweise fördert nicht nur das Wachstum der Pflanzen, sondern schützt auch das Ökosystem der Umgebung. In den letzten Jahren hat die Bedeutung von umweltfreundlichem Gärtnern zugenommen, und immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, ihre Gärten nachhaltig zu gestalten.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Gartens von Maria und Manfred ist die Vielfalt der Pflanzen. Sie kombinieren altehrwürdige Pflanzenarten mit modern gezüchteten Sorten, was zu einer interessanten und ästhetisch ansprechenden Gartengestaltung führt. Dies reflektiert nicht nur ihr persönliches Stilgefühl, sondern trägt auch zur Biodiversität in der urbanen Umgebung bei.

Gartenfreude in Graz

Die Gartengestaltung hat in Graz eine lange Tradition, und die Stadt ist bekannt für ihre zahlreichen Grünflächen und Gartenvereine. Orte wie der Schloßbergpark und der Augarten bieten nicht nur Erholungsmöglichkeiten für die Einwohner, sondern sind auch beliebte Ausflugsziele für Touristen. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Workshops werden die Grazer darin unterstützt, ihre eigenen Gärten zu gestalten und das Gärtnern zu erlernen.

Die Geschichten und Erfahrungen, die die Leser von MeinBezirk durch ihre Gartenarbeit teilen, inspirieren viele, sich ebenfalls mit der Natur zu verbinden und eigene kleine Paradiese zu schaffen. Der Garten von Maria und Manfred Prem ist nur ein Beispiel für die Liebe, die in vielen dieser Grünoasen steckt.

Wenn auch Sie Teil dieser schönen Tradition werden möchten, zögern Sie nicht, Ihren eigenen Garten mit uns zu teilen!





