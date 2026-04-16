Sommernachtskonzert Schönbrunn: Wiener Philharmoniker präsentieren Vielfalt zwischen Musical und Symphonik

Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker am 19. Juni in Schönbrunn

Das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker findet am 19. Juni vor dem Schloss Schönbrunn statt und wird weltweit übertragen. Es handelt sich um ein Gratiskonzert.

Die Wiener Philharmoniker haben das Programm für den Abend vorgestellt. Am Dirigentenpult steht erstmals Lorenzo Viotti. Unter den Solistinnen und Solisten tritt der Bassbariton Bryn Terfel auf.

Vielfältiges Programm zwischen Musical und Symphonik

Lorenzo Viotti dirigiert gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern ein Programm, das Werke aus Musical, Operette, Oper und Symphonik umfasst. Zum Repertoire gehören unter anderem die Ouvertüre zu „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppè und das Intermezzo aus „Manon Lescaut“ von Giacomo Puccini.

Außerdem steht das Lied „If I Were a Rich Man“ (Tevje-Lied) aus „Fiddler on the Roof“ auf dem Programm. Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer erklärte in einer Aussendung, den Wiener Philharmonikern sei die Öffnung für ein großes Spektrum an verschiedenen Stilrichtungen und Genres wichtig, um viele Menschen ansprechen zu können.

Finanzierung und Partnerschaften

Für das Sommernachtskonzert werden von der Stadt Wien 100.000 Euro bereitgestellt. Zuvor war geplant, eine Förderung von 250.000 Euro einzustellen.

Zu den Sponsoren gehört unter anderem Rolex. Zu den Partnern zählen Bund, Stadt Wien und die Schönbrunn Group. Die Organisation des Sommernachtskonzerts wird von den Wiener Philharmonikern als Herausforderung bezeichnet.

Nach eigener Darstellung hat sich das Sommernachtskonzert zum zweitgrößten weltweit übertragenen Klassikkonzert nach dem Neujahrskonzert entwickelt. Das Abu Dhabi Festival ist neuer Partner des Sommernachtskonzerts; die Wiener Philharmoniker werden dort im Jahr 2027 zwei Konzerte spielen.