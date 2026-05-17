Song Contest: Trotz vorletztem Platz – Cosmo feiert seine sehr wertvollen sechs Punkte

Cosmo reagiert gelassen auf vorletzten Platz beim Song Contest

Cosmo zeigt sich nach seinem Auftritt beim Finale des Eurovision Song Contest zufrieden. Mit seinem Beitrag „Tanzschein“ erreichte er den vorletzten Platz und sammelte insgesamt sechs Punkte.

Nur England schnitt mit einem Punkt weniger schlechter ab als Cosmo. Das Finale fand am Samstag, 16. Mai 2026, in der Wiener Stadthalle statt.

In einer ersten Reaktion erklärte Cosmo, er sei „gar nicht enttäuscht“. Sein Traum sei in Erfüllung gegangen, die Tage rund um den Bewerb seien die schönsten seines Lebens gewesen. Er sagte, die Halle habe getobt, sie seien sehr glücklich gewesen, hätten ihr Bestes gegeben und alle hätten mitgetanzt.

Cosmo betonte, dass das Publikum mitgetanzt habe und genau das ihr Ziel gewesen sei. Dieses Ziel hätten sie erreicht, darüber sei er sehr froh. Er sagte wörtlich: „Ich bin gar nicht enttäuscht. Wir haben sechs Punkte.“

Für die erhaltenen Punkte bedankte sich Cosmo ausdrücklich bei Luxemburg. Zudem dankte er dem Publikum, das für ihn gevotet hat. Die sechs Punkte bezeichnete er als „sehr wertvolle Punkte“ und fügte „Vielen lieben Dank“ hinzu.

Auf die Frage, was er vom Finalabend mitnehme, sagte Cosmo, er nehme die Liebe der Fans und die Energie mit. Diese Liebe und Energie wolle er auf Tour repräsentieren. Außerdem kündigte er an, jetzt noch feiern und tanzen zu wollen.

Cosmo heißt mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon.