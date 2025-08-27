Sonnenschein am Mittwoch, über 30 Grad am Donnerstag







Nach einem freundlichen Wochenbeginn meldet sich die Sommerhitze zurück: Am Donnerstag steigen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke.

WIEN. Am Mittwoch gibt es zwischen dem späten Vormittag und den frühen Nachmittagsstunden zunächst noch einiges an Bewölkung. Davor und danach überwiegt jedoch Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen dabei sommerliche 28 Grad. Diese Werte stehen im Einklang mit den typischen Augusttemperaturen in Wien, wo die Höchstwerte in diesem Monat oft 30 Grad überschreiten.

Am Donnerstag frischt der Wind spürbar auf und weht lebhaft bis kräftig aus südlicher Richtung. Dazu überwiegt der Sonnenschein, wodurch die tatsächlichen gefühlten Temperaturen möglicherweise noch höher ausfallen könnten. Diese Wetterbedingungen sind typisch für die letzte Augustwoche, wenn die Sommerhitze oft ihren Höhepunkt erreicht, bevor der Herbst langsam Einzug hält.

Laut den Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sind auch in den folgenden Tagen keine signifikanten Wetteränderungen zu erwarten. Die Hochdrucklagen über Mitteleuropa fördern die Stabilität und den Sonnenschein, während niedrigere Luftdruckgebiete, die von Westen her zuströmen, voraussichtlich keine nennenswerte Kühle bringen werden. Dieses meteorologische Szenario führt zu einem warmen, trockenen Spätsommer, was für Outdoor-Aktivitäten äußerst vorteilhaft ist.

Für all jene, die in den kommenden Tagen jedoch an Outdoor-Aktivitäten denken, ist es ratsam, sich entsprechend vorzubereiten. Sonnenschutzmittel, Kopfbedeckungen, und viel Flüssigkeit sind essenziell, um die Hitze sicher zu genießen. Parks und Grünflächen in Wien, wie der Schönbrunner Schlosspark oder der Stadtpark, bieten ideale Orte, um das sommerliche Wetter zu nutzen.

In der Stadt könntest du dich auch auf verschiedene Veranstaltungen in dieser warmen Jahreszeit freuen. Von Open-Air-Konzerten bis hin zu Festen, die in den Wiener Stadtteilen stattfinden, gibt es viele Gelegenheiten, das Flair des Spätsommers zu genießen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wien in der nächsten Zeit mit bestem Wetter und heißen Temperaturen aufwartet. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Schönheit der Stadt unter der Sonne zu erleben, bevor die kühleren Tage des Herbstes anbrechen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um sich im Freien aufzuhalten, die Natur zu erkunden oder von Café zu Café zu flanieren und die Atmosphäre der Stadt in vollen Zügen zu genießen.



