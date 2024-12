Sonnenschein und angenehme Temperaturen am Wochenende







Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Kurz vor Silvester bleibt das Wetter in Wien kühl, doch die Sonne zeigt sich immer wieder. Schnee für 2024 ist somit unwahrscheinlich. WIEN. Zum Jahresabschluss zeigt sich das Wetter in Wien kühl und trocken. Am Samstag, dem 28. Dezember, beginnt der Tag insbesondere im Osten und Südosten Wiens mit Nebel. Doch bereits zur Mittagszeit klart es auf und es wird sonnig und trocken. Nach nächtlichen Temperaturen von etwa minus 2 Grad steigen die Tageswerte auf bis zu 5 Grad. Auch am Sonntag bleibt…







