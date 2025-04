Sonnenschein und über 20 Grad: Der Frühling kehrt am Wochenende nach Wien zurück.

Perfektes Frühlingswetter wird die Wienerinnen und Wiener am kommenden Wochenende erfreuen. Temperaturen über 20 Grad und viel Sonnenschein sind in den nächsten Tagen zu erwarten. Dies stellt eine willkommene Abwechslung nach den kühleren Monaten dar und lädt die Menschen ein, die Natur zu genießen und ihre Freizeit im Freien zu verbringen.



WIEN. Am Wochenende zeigt sich das Wetter in Wien von seiner besten Seite. Mit angenehmen Temperaturen über 20 Grad sind Spaziergänge und Ausflüge in den vielen Parks und Grünflächen der Stadt ideal. Ob im Prater, am Donaukanal oder im Stadtpark – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das herrliche Wetter auszukosten.

Am Samstag, dem 12. April, wird die Sonne das Wetter dominieren. Lediglich zeitweise werden dicke Wolkenfelder auftreten, die jedoch keinen großen Einfluss auf die angenehme Wärme haben werden. Die Tageshöchsttemperatur wird bei etwa 20 Grad liegen. Aus meteorologischer Sicht wurde die Wetterlage durch ein Hochdruckgebiet begünstigt, welches stabilen und frühlingshaften Wetterbedingungen das Wort redet.

22 Grad am Palmsonntag



Am Palmsonntag, dem 13. April, bleibt es ebenfalls frühlingshaft. Die Sonne wird bis weit über Mittag scheinen, begleitet von hohen, dünnen Wolkenfeldern – ideal für picknicks und Ausflüge! Am Nachmittag wird die Bewölkung langsam zunehmen, jedoch wird die Temperatur auf bis zu 22 Grad ansteigen. Ein leichter Wind wird sich bemerkbar machen, der die angenehme Wärme erträglich macht.

In der neuen Woche ab Montag, dem 14. April, wird das milde Wetter voraussichtlich anhalten. Eine harmonische Mischung aus Sonne und Wolken sorgt dafür, dass es überwiegend trocken bleibt und die Temperaturen in einem angenehm warmen Bereich von 21 bis 23 Grad liegen werden. Diese Wetterbedingungen sind ideal für Outdoor-Aktivitäten, und viele Wiener werden die Gelegenheit nutzen, um ihre Freizeit aktiv zu gestalten.

