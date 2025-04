Sonnig und warm: Frühlingshaftes Wetter bleibt in Wien bestehen

Das schöne Wetter vom langen Osterwochenende setzt sich nahtlos fort und sorgt auch am Mittwoch für wärmeres und sonniges Wetter.

WIEN. Nach einem sonnigen Feiertag und einem ebenfalls angenehmen Wochenstart am Dienstag zeigt sich das Wetter am Mittwoch, den 23. April, in Wien von seiner besten Seite. Der Morgen startet in der Bundeshauptstadt mit milden Temperaturen um die 14 Grad Celsius, was für diese Jahreszeit angenehm ist.

Wie magst du das Wetter am liebsten? Für viele Stadtbewohner ist ein warmer und sonniger Tag ideal für Aktivitäten im Freien oder entspannende Spaziergänge.

Obwohl gelegentlich Wolkenfelder über Wien ziehen können, überwiegen die Zahl der Sonnenstunden deutlich. Tagsüber steigen die Temperaturen auf lokale Höchstwerte von bis zu 24 Grad Celsius. Die Wetterlage wird durch einen schwachen Ost-Nordostwind begleitet, der die Luft angenehm frisch hält. Dennoch ist es ratsam, einen Regenschirm für die Abendstunden bereitzuhalten, da vereinzelte Regenschauer möglich sind, was für den Frühling nicht ungewöhnlich ist.

Wetterumschwung am Donnerstag

Am Donnerstag gibt es einen markanten Wetterumschwung, der nicht mehr ganz so frühlingshaft ausfällt. Dichte Wolken ziehen über die Stadt, und am Nachmittag frisch der Wind ordentlich auf. Windböen von bis zu 50 km/h können auftreten. Der Tag beginnt erneut bei etwa 14 Grad, die Tageshöchsttemperatur liegt bei etwa 20 Grad. Während die Sonne zeitweise sichtbar ist, bleibt das Wetter insgesamt unbeständig, und Regen ist ebenfalls ein mögliches Szenario.

Diese wechselhaften Wetterbedingungen sind typisch für den Frühling in Wien, wo die Natur erwacht und sich die Temperaturen schnell ändern können. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich, einen leichten Regenmantel oder einen Schirm bei Ausflügen mitzuführen.







