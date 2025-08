Sonntag: Polizei richtet Sicherheitszone für GAK-Heimspiel ein

Am kommenden Sonntag wird das spannende Match zwischen GAK und Austria Wien in der Merkur Arena stattfinden, ein Auftaktspiel in der ersten Runde der Bundesligasaison 2025/26. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wurde ein polizeilicher Sicherheitsbereich rund um das Liebenauer Stadion eingerichtet, der von 13 bis 22 Uhr in Kraft tritt. GRAZ. Innerhalb des definierten Sicherheitsbereichs können Personen, die als potenzielle Störer gelten und möglicherweise gefährliche Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung vorhaben oder begangen haben, durch die Sicherheitskräfte von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Diese Personen ist es untersagt, den Sicherheitsbereich zu betreten. Siehe auch Tiroler in Graz: Mountainbike-Profi Max Foidl und seine Leidenschaft für den Schöckl Wer dennoch gegen das Betretungsverbot verstößt, sieht sich einer Verwaltungsübertretung gegenüber, die mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro geahndet werden kann. Sollte diese Strafe nicht gezahlt werden, droht sogar eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen. Bei fortgesetztem Fehlverhalten, trotz entsprechender Verwarnungen, kann eine Festnahme erfolgen. Betroffene Straßen und Gassen Der Sicherheitsbereich erstreckt sich über mehrere Straßenzüge und umfasst unter anderem: Conrad-von-Hötzendorf-Straße 151 bis Evangelimanngasse

von der Münzgrabenstraße zur Harmsdorfgasse bis Hausnummer 12 (Kreuzung Weinholdstraße)

Weinholdstraße bis Hausnummer 31 und Dr. Lister-Gasse bis zur Kreuzung mit der Lortzinggasse

Lortzinggasse bis zur Kreuzung Paul-Ernst-Gasse, dann Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse 11

und weitere angrenzende Straßen

