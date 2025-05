Soziale Medien: Simmeringer Robert erobert die kulinarische Welt Wiens

Robert Figl aus Simmering begeistert seit über einem Jahr in den sozialen Medien mit seinen Videos. Unter dem Benutzernamen „Robert_erobert“ besucht er Cafés, Essensstände und Restaurants in ganz Wien und testet die angebotenen Speisen. Sein Ziel ist es, seinen tausenden Followers ehrliche Inspiration für deren nächste Genussreise zu bieten.



WIEN/SIMMERING. In den sozialen Medien ist Robert Figl unter dem Nickname „Robert_erobert“ zu einem vertrauten Gesicht geworden. Fast täglich postet er seit über einem Jahr Videos, in denen er verschiedene Speisen kostete und seine ehrliche Meinung dazu abgibt. Auf Plattformen wie Instagram und TikTok erreicht er eine breite Zielgruppe, die zunehmend an kulinarischen Erlebnissen interessiert ist.

Obwohl Figl ausgebildeter Pflegefachmann ist und derzeit weiterhin 20 Stunden pro Woche im Gesundheitswesen arbeitet, träumt er davon, bald von seinen Videoeinnahmen leben zu können. Dies wirft die Frage auf: Wie wird man Food-Influencer und welche Herausforderungen erwarten einen in dieser Berufssparte, die oft als leicht und unterhaltsam erscheint?

Der Weg zum Food-Influencer

Für Figl begann dieser spannende Weg über seine Leidenschaft zur Musik. In den frühen Jahren seiner Online-Präsenz postete er hauptsächlich Rap-Videos. Den entscheidenden Durchbruch erlebte er jedoch mit einem Video, in dem er das neueste Eis einer Fast-Food-Kette kostete. „Ich hatte damals nicht viel damit gerechnet, aber als es dann mehrmals passierte, dachte ich: ‚Das ziehe ich durch'“, erklärt Figl.

Heute betrachtet er sich als jemanden, der andere inspiriert, neue und schmackhafte Speisen auszuprobieren. „Ich bin wie ein Reiseführer oder interner Berater, was Essen in Wien angeht“, so der engagierte Influencer weiter. Zu Beginn musste Figl viel Geld in Restaurantbesuche investieren, da die Kosten für solche Erlebnisse in Wien nicht unerheblich sind.

Herausforderungen eines Food-Influencers

Eine andere Seite: „In dem Jahr als Food-Influencer habe ich etwa 15 Kilogramm zugenommen“, so Figl. Da er meist zwei Videos pro Tag dreht, kostete es ihn zwei Mal täglich große Mengen an Essen. „Ich wollte auch nichts übrig lassen, das wäre unhöflich gewesen.“ Jetzt bringt er viele der Speisen mit nach Hause, um sie mit Familie und Freunden zu teilen. In Zukunft richtet er seinen Fokus vermehrt auf das Thema Essensverschwendung und gesunde Alternativen.

Unterstützt wird er von seiner Freundin, Isabella Altinger, die hinter der Kamera steht. Gemeinsam erreichen sie monatlich Millionen von Zuschauern. Neben den positiven Aspekten macht Figl der Beruf des Food-Influencers große Freude: „Ich genieße es, neue Leute kennenzulernen, und es gibt mir ein gutes Gefühl, lokale Betriebe zu unterstützen.“ Zu den Highlights zählen Restaurants wie die Grillbox in der Simmeringer Hauptstraße oder Watertuin in der Etrichstraße 23.

Figls Zukunftsvision schließt ein, seine Interessen für Essen und Musik zu verbinden, um kulinarische Inhalte kreativer zu gestalten. Ein Beispiel dafür ist sein „Dönermeister-Song“. Besuchen Sie sein Instagram-Profil, um mehr über seine neuesten Projekte zu erfahren.

Das könnte Sie auch interessieren:



Wiener Stadtwerke setzen weiterhin auf Wasserstoff aus Simmering.

Jeden Samstag gehört der Enkplatz Simmerings Standlern.

In der Not entstand in Simmering ein Genuss.