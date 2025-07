Sozialleistungsbetrug in Graz: Luxusleben mit Porsche und Partys statt Rollator

Ein 61-jähriger Grazer steht im Verdacht, über Jahre hinweg durch irreführende Angaben betrügerisch Sozialleistungen im Rahmen der Behindertenhilfe in Höhe von rund 300.000 Euro erhalten zu haben.

GRAZ. Die Ermittlungen gegen den Mann laufen seit 2024, nachdem anonyme Hinweise zu seinen mutmaßlichen Aktivitäten eingegangen waren. Die „Task Force SOLBE“ (Sozialleistungsbetrug) des LKA Steiermark übernahm die Untersuchung, die durch diese Hinweise initiiert wurde.

Die Betrugsermittler fanden heraus, dass der 61-Jährige, der sich als körperlich schwer beeinträchtigt ausgab, seine Einnahmen durch betrügerische Praktiken erheblich aufbesserte und insgesamt rund 6.000 Euro monatlich erhielt. Insbesondere täuschte er das Sozialamt der Stadt Graz seit 2018 bei der Auszahlung einer Behindertenhilfe.

Schein-Honorarnoten

Im Fokus der Ermittlungen steht die Hilfeleistung des sogenannten „Persönlichen Budgets“, welches für erheblich bewegungsbehinderte Menschen vorgesehen ist, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Der Beschuldigte täuschte das Sozialamt über den tatsächlichen Einsatz dieser Gelder, indem er gefälschte Honorarnoten und Verwendungsnachweise von Bekannten einreichte. Tatsächlich handelte es sich hierbei um nicht bezahlte Leistungen.

Bisher wurde ein finanzieller Schaden von rund 265.000 Euro festgestellt. Ein weiterer Antrag auf zusätzliche Hilfeleistungen in Höhe von 85.000 Euro, untermauert durch eine angebliche Verschlechterung seines Gesundheitszustandes, konnte aufgrund der bestehenden Verdachtslage rechtzeitig gestoppt werden.

Urlaube, Partys und ein Porsche

Zusätzlich besteht der Verdacht, dass der Mann seine Erkrankungen nur vorgetäuscht hat. Ermittlungen zeigen, dass er seit 2019 nicht mehr auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen war und in der Lage war, Strecken über zehn Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Außerdem wurde bekannt, dass er die betrügerisch erworbenen Gelder für eine luxuriöse Lebensweise, inklusive Thailandurlaube und den Besitz mehrerer teurer Autos, darunter ein Porsche, verwendete. Im Zuge dieser Betrugsaktionen erhielt er Pflegegeld der „Stufe 4“, obwohl ihn die Umstände nur zur „Stufe 1“ berechtigt hätten, was der Sozialversicherungsanstalt (SVS) einen Schaden von etwa 36.000 Euro verursachte.

Trotz Videos nicht geständig

Die Vorwürfe gegen den 61-Jährigen basieren auf zahlreichen Zeugenaussagen und sichergestellten Videoaufnahmen, die seine mutmasslich betrügerischen Aktivitäten dokumentieren. Dennoch zeigt sich der Beschuldigte nicht geständig und wird wegen mehrfachen sowie schweren gewerbsmäßigen Betrugs an die Staatsanwaltschaft Graz übergeben.

Die Polizei hat in den letzten Jahren verstärkte Maßnahmen gegen Sozialleistungsbetrug ergriffen, was insgesamt 515 angezeigte Fälle im Jahr 2024 ergab, was eine annähernd 100-prozentige Aufklärungsrate zur Folge hatte. Der Anstieg dieser Delikte um das Fünffache seit 2015 ist zeichenhaft für den dringenden Bedarf an intensiveren Ermittlungen und einer verstärkten Prävention von Betrügereien im Sozialwesen.

Weitere Beiträge aus der Region:

Über die Hälfte der Steirer pendelt zum Arbeitsplatz

Diese Radiosender hören die Steirer am liebsten

Die Ortsdurchfahrt von Perchau am Sattel ist gesperrt