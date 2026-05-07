Spanischer Künstler Okuda San Miguel verwandelt ehemaligen APA-Turm in Wiens größtes Wandgemälde

Neues Wandgemälde am ehemaligen APA-Turm in Wien-Döbling

Am ehemaligen APA-Hochhaus in der Gunoldstraße in Wien-Döbling ist ein großflächiges Wandgemälde des spanischen Künstlers Okuda San Miguel entstanden. Die Initiatoren bezeichnen das Werk als größtes Wandgemälde Österreichs.

Das Gebäude, dessen offizieller Name Internationales Pressezentrum (IPZ) lautete, war bis 2005 Sitz der Austria Presse Agentur und steht seit deren Übersiedlung nach Mariahilf leer.

Wandgemälde „In Equality“ auf 1.100 Quadratmetern

Der 52 Meter hohe Turm wurde auf einer Seite über eine Fläche von 1.100 Quadratmetern mit dem Werk „In Equality“ gestaltet. Für das Wandgemälde wurden 800 Liter Farbe und 830 Spraydosen verwendet. An der Umsetzung wurde drei Wochen lang gearbeitet.

Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit der Stadt Wien, des Grundstückseigentümers Buwog und der Wiener Streetart-Organisation Calle Libre. Vorgestellt wurde das Werk anlässlich einer Präsentation mit Planungsstadträtin Ulli Sima, die der SPÖ angehört. Die Fertigstellung erfolgte pünktlich zum Start der ESC-Woche.

Teil des Off-Stage-Programms und Beginn der Gebietsentwicklung

Die Location des ehemaligen APA-Turms ist Teil des Off-Stage-Programms des Song Contests. Besucherinnen und Besucher können die Gunoldstraße im Rahmen von Führungen besuchen.

Das Gelände rund um das ehemalige APA-Hochhaus wurde eingezäunt und mit Holzplanken verbarrikadiert. Das Grundstück des Turms und umliegende Flächen werden zu einem Stadtentwicklungsgebiet, auf 2,5 Hektar sind Wohnungen, Gewerbe- bzw. Betriebsflächen sowie Grünraum vorgesehen. Die Gestaltung des Turms markiert den Beginn der weiteren Entwicklung des Areals.

Planung für Stadtentwicklungsgebiet

Für das Stadtentwicklungsgebiet muss zunächst ein städtebauliches Leitbild beschlossen werden. Darauf verweist Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog. Die Buwog hat das Hochhaus kürzlich von einer Signa-Projektgesellschaft erworben.

Die Zukunft des Turms ist nach Angaben im Zusammenhang mit der Projektentwicklung noch offen. Laut Andreas Holler ist es nicht ausgeschlossen, den Turm zu revitalisieren und wieder zu nutzen; möglich sei aber auch ein Rückbau bzw. Abriss.