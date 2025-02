Spannung pur: ORF bringt Maximilian Brückner als neuen Kommissar Rex zurück!

Die Dreharbeiten zu den Filmen sollen noch dieses Frühjahr in Wien beginnen. Dabei werden folgende Schauspieler vor der Kamera stehen:

Brückner als Kommissar Max Steiner (bayrischer Schauspieler)

Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger (österreichischer Schauspieler)

Für Brückner, den gebürtigen Münchner, sind die Ermittlerschuhe keineswegs neu. Er hat bereits in verschiedenen Rollen als Ermittler brilliert:

„Tatort“-Kommissar Franz Kappl

Streifenpolizist in der ORF-Koproduktion „Pregau“

„Kommissar Rex kehrt heim – nach Wien und in den ORF“, äußerte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung. Gemeinsam mit Sat.1 und MR-Film wolle man „die Erfolgsgeschichte“ fortsetzen. Die Originalserie wurde in 125 Länder verkauft, und es gab folgende Spin-offs:

Polen

Portugal

Slowakei

In Kanada wurde zudem die englischsprachige Version „Hudson & Rex“ produziert. „Ich freue mich auf spannende Fälle, viel Lokalkolorit und beste Unterhaltung für unser Publikum“, so Groiss-Horowitz.