Spatenstich geleistet: 60-Jahre-Projekt Umfahrung Mattighofen-Munderfing geht in die nächste Phase

Spatenstich für weitere Bauabschnitte der Umfahrung Mattighofen–Munderfing

In Mattighofen hat der Bau der Umfahrung einen weiteren Meilenstein erreicht. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt der Umfahrung Mattighofen–Munderfing wurde der Spatenstich gesetzt.

Die künftige Trasse verläuft nahezu vollständig auf dem Gebiet der Gemeinde Schalchen, wo das Areal derzeit noch als Grünland ausgewiesen ist. Entlang der geplanten Strecke sind bereits Pflöcke eingeschlagen.

Der Bürgermeister von Schalchen, Andreas Stuhlberger (SPÖ), gibt an, dass die Fläche der Umfahrung zu 100 Prozent auf dem Gemeindegebiet von Schalchen liegt. Die Gemeinde wolle prüfen, wo entlang der Umfahrung Flächen verfügbar sind, die wirtschaftlich oder für den Wohnbau genutzt werden können.

In Mattighofen hatte es in der Vergangenheit Befürchtungen gegeben, dass eine Umfahrung zu Umsatzeinbußen für Geschäftsleute am Marktplatz führen könnte. Beteiligte in Mattighofen freuen sich nun auf die Umfahrung.

Erste Berichte über eine Umfahrung in Mattighofen stammen aus den 1960er-Jahren. Zwischen diesen frühen Planungen und dem aktuellen Spatenstich für den zweiten und dritten Bauabschnitt liegt ein Zeitraum von rund 60 Jahren.

Der Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer (ÖVP), äußert sich positiv zum Weiterbau der Umfahrung Mattighofen–Munderfing. Er betont die Bedeutung einer guten und modernen Infrastruktur für Standorte, die Arbeitsplätze sichern wollen, und hebt hervor, dass eine moderne Infrastruktur gerade im Innviertel sehr wichtig sei.

Für den Bau der Umfahrung Mattighofen–Munderfing sind 46 Millionen Euro veranschlagt. Diese Summe soll der Region und den Menschen Vorteile bringen.

Der zuständige Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) erklärt, die Infrastruktur werde Schritt für Schritt verbessert. Im Zusammenhang damit wird auch die Elektrifizierung der Mattigtalbahn genannt. Steinkellner äußert, dass Menschen aus Siedlungsgebieten zur Bahn gebracht werden sollen, sobald autonomes Fahren wirkungsvoll eingesetzt werden kann.

Die Fertigstellung der Umfahrung Mattighofen–Munderfing ist für Dezember 2027 geplant.