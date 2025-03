Special Exhibition on the Post-War Era in Hietzing

Um die Nachkriegszeit geht es dieses Jahr beim Tag der Bezirksmuseen am Sonntag, 9. März. In Hietzing wird eine Sonderausstellung mit dem Titel „Mutig in die neuen Zeiten“ eröffnet.

WIEN/HIETZING. Am Sonntag, 9. März, findet in allen Bezirken Wiens der Tag der Bezirksmuseen statt. An diesem Tag wird in allen Bezirksmuseen ein stadtgeschichtliches Thema aus der Perspektive des jeweiligen Bezirks präsentiert. Diese Veranstaltung bietet den Bürgern die Möglichkeit, sich mit der Geschichte ihrer Stadt zu beschäftigen und ein besseres Verständnis für die historischen Entwicklungen zu erlangen.

In diesem Jahr lautet der Themenschwerpunkt „Wien 1945-1955“. Diese Periode, geprägt von den direkten Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs, ist von besonderer Bedeutung für die Stadt Wien. Nach dem Ende des Krieges und der Kapitulation Österreichs begann der Wiederaufbau, der von zahlreichen Herausforderungen, sozialen Umwälzungen und einem tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft begleitet wurde. Die Ausstellung „Mutig in die neuen Zeiten“ beleuchtet, wie die Wiener Bevölkerung Hoffnung schöpfte und ihrer Resilienz Ausdruck verlieh, während sie sich den Herausforderungen einer neuen politischen und sozialen Realität stellte.

Der Tag der Bezirksmuseen ermöglicht es den Besuchern, die verschiedenen Facetten dieser Ära zu erkunden. In den Bezirksmuseen werden nicht nur historische Objekte und Dokumente ausgestellt, sondern auch interaktive Programme angeboten, die Einblicke in das Leben der Menschen in Wien nach dem Krieg geben. So können die Besucher beispielsweise historische Fotografien, persönliche Schicksale und Erinnerungsstücke betrachten, die die Schwierigkeiten und den Mut der Menschen verdeutlichen.

Zudem wird in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Rolle der Frauen gelegt, die nach der Befreiung Wien bis 1955 eine bedeutende Rolle im Wiederaufbau spielten. Die Frauen mussten oft die Hauptlast der familiären Verantwortung tragen und waren entscheidend daran beteiligt, die Lebensbedingungen in der Stadt zu verbessern. Ihre Geschichten, Kämpfe und Erfolge werden in der Ausstellung zum Leben erweckt und informieren die Besucher über die oft unerkannte Stärke, die Frauen in dieser Zeit bewiesen.

Die Eröffnungsfeier beginnt um 11 Uhr in Hietzing, wo lokale Historiker und Museumsleiter über die Bedeutung der Nachkriegsjahre sprechen werden. Musik- und Kulturvorträge sind ebenfalls Teil des Programms und sollen das historische Gefühl dieser Zeit vermitteln.

Die Bezirksmuseen bieten an diesem Tag nicht nur eine Plattform zur Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern auch die Möglichkeit, die Vielfalt Wiens in seiner Geschichte und seinen Menschen zu feiern. Alle Interessierten sind eingeladen, an diesem bereichernden Erlebnis teilzunehmen und sich an der lebendigen Geschichtsvermittlung des Wiener Bezirksmuseums zu erfreuen.

Verpassen Sie nicht die Chance, Neues über die bewegte Vergangenheit Wiens zu erfahren und die Resilienz einer Stadt zu würdigen, die sich mutig in neue Zeiten bewegte.







Source link