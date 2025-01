Spendenrekord im 15. Bezirk: Sternsinger erreichen erstmals 40.000 Euro Sammlung

Mit Lieder und Sprüchen zauberten die Sternsinger aus dem 15. Bezirk vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht und sammelten dabei erstmalig über 40.000 Euro.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Gemeinsam für eine bessere Zukunft, trotz Kälte, Sturm und Wind: Vom 3. bis 6. Jänner verteilten rund 110 Kinder und Jugendliche zusammen mit 30 Begleitpersonen aus den Pfarren Akkonplatz, Hildegard Burjan und Reindorf weihnachtliche Freude und den Segen für 2025 in den Haushalten des 15. Bezirks.

„Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie die Kinder mit roten Wangen und strahlenden Augen von Haus zu Haus ziehen. Sie entwickeln sich regelrecht weiter. Die Spendensumme übersteigt erstmals 40.000 Euro – das ist eine große Freude“, äußerte Diakon Paksánszki Árpád. Ein besonderer Moment, der ihm in Erinnerung blieb: „Ein junger Mann im langen Umhang sagte zu seiner Gruppe: ‚Schau, du bist der King, du bist der Star, und ich bin Superman.‘“

Spenden für Nepal

Die gesammelten Mittel fließen in 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika, die unter der Aufsicht der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar stehen. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen in Nepal, mit dem Ziel, ihre Lebensbedingungen und Perspektiven nachhaltig zu verbessern.