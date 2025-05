SPG Silz/Mötz bleibt kämpferisch

SPG Silz/Mötz Mit Rückschlag gegen Volders

VOLDERS, MÖTZ (pele). Nach den jüngsten Siegen gegen Kematen und Kundl keimte in den Reihen der SPG Silz/Mötz neue Hoffnung auf. Das Team war fest entschlossen, den letzten Tabellenplatz in der Regionalliga Tirol bis zum Saisonende zu verlassen. Doch am Samstag erlebte die Mannschaft einen herben Rückschlag: Im Auswärtsspiel gegen Volders verloren die Oberländer deutlich mit 1:4.

Bereits in der 13. Minute lagen die Spieler aus Silz/Mötz mit 0:2 im Rückstand. Trotz dieser frühen Gegentore zeigte die Mannschaft Moral und konnte durch einen Treffer von Ertugrul Yildirim schnell zum 1:2 verkürzen. Dieser Treffer gab den Gästen kurzzeitig Auftrieb, doch Volders stellte mit dem 3:1 in der 64. Minute die Weichen für den Sieg und die endgültige Entscheidung.

Die SPG Silz/Mötz hat in dieser Saison mit Verletzungen und Formschwankungen zu kämpfen. Verständlicherweise war die Stimmung nach dem Spiel gedämpft. Trainer der Oberländer, der die Entwicklung der Spieler in dieser kritischen Phase stark beobachtet, äußerte sich nach dem Spiel: „Wir müssen an unserer Spielweise arbeiten und uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Jeder Punkt zählt, und die Saison ist noch lang.“

Aktuelle Statistiken belegen, dass die SPG Silz/Mötz in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg erzielen konnte, was das Team weiterhin auf den letzten Tabellenplatz der Regionalliga Tirol hielt. Um sich der Abstiegszone endgültig zu entziehen, sind nun dringend Punkte nötig, insbesondere in den kommenden Spielen gegen direkte Konkurrenten.

Die verbleibenden Wochen der Saison werden entscheidend sein. Es wird spannend zu sehen sein, ob die SPG Silz/Mötz ihre Form wiederfindet und die Herausforderungen der Liga meistern kann. Die Unterstützung der Fans könnte hierbei eine entscheidende Rolle spielen, daher wird eine starke Zuschauerpräsenz im nächsten Heimspiel gegen einen der Tabellenkonkurrenten dringend benötigt.





