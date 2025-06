SPG’s Deps: „Wir streben zur Landesliga!“

Die Spielgemeinschaft Axams/Grinzens hat die Saison 2023/2024 mit einem beeindruckenden Meistertitel in der Gebietsliga West gekrönt. Im spannenden Grande Finale besiegte das Team die SPG Rietz/Stams mit 5:1, was den Höhepunkt einer bemerkenswerten Saison darstellt. Diese Leistung ist das Ergebnis harter Arbeit, Teamgeist und strategischen Trainings, die von den Trainern und Spielern gleichermaßen an den Tag gelegt wurden.

Die Statistiken unterstreichen die Dominanz und Entwicklung des neuen Meisters. In der Hinrunde des Herbstes 2023 musste sich die SPG Axams/Grinzens noch mit einem knappen Rückstand von zwei Punkten gegen Imst Ib geschlagen geben. Doch im Frühjahr drehten sie den Spieß um. Das Team erzielte zehn Siege und lediglich ein Unentschieden und ließ somit keine Zweifel an ihrer Meisterschaft aufkommen.

In der gesamten Saison punkten die Spieler nicht nur mit technischen Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch mit einer beeindruckenden Teamchemie, die im Verlauf der Monate gewachsen ist. Die erfolgreichen Taktiken des Trainers und die Anpassungsfähigkeit der Spieler waren entscheidend für die bemerkenswerten Leistungen.

Besonders hervorzuheben sind die Spieler, die während dieser Saison glänzten. Ein paar Schlüsselspieler wurden in dieser Zeit zu echten Matchwinners und steuerten entscheidende Tore und Assists bei. Auch die defensive Stabilität und das Zusammenspiel in der Abwehr waren ausschlaggebend für den Erfolg der Mannschaft.

Dieser Meistertitel ist nicht nur ein persönlicher Triumph für die Spieler und Trainer, sondern auch ein großer Erfolg für die gesamte Gemeinde von Axams und Grinzens. Die Unterstützung der Fans und die Leidenschaft für den Lokalbereich haben wesentlich zur Motivation des Teams beigetragen.

Mit dem nun errungenen Meistertitel könnte die Spielgemeinschaft Axams/Grinzens den Grundstein für kommende Erfolge in höheren Ligen gelegt haben. Die Vorfreude auf die nächste Saison ist spürbar, und das Team blickt optimistisch in die Zukunft – bereit, neue Herausforderungen anzunehmen und den nächsten Schritt in ihrer fußballerischen Karriere zu gehen.





