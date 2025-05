Spielepass: Fratz Graz bietet ein abwechslungsreiches Programm zum Weltspieletag an.

Von 28. Mai bis zum 11. Juni lädt Fratz Graz zu einem spannenden Programm ein, das die Bedeutung des Weltspieletages ins Rampenlicht rückt und das Recht auf Spielen betont. GRAZ. Der Weltspieletag, der in diesem Jahr erstmals aufgrund einer Resolution der Vereinten Nationen am 11. Juni gefeiert wird, hebt sowohl die gesellschaftliche als auch die politische Notwendigkeit des Spielens hervor. Der Verein Fratz Graz engagiert sich aktiv für diese wichtige Botschaft und bietet vom 28. Mai bis zum 11. Juni ein umfangreiches Angebot an Spielaktivitäten für Kinder und Familien an. Recht auf Spiel „Kinder haben ein Recht auf Spiel, damit sie gesund aufwachsen und vielfältige Kompetenzen entwickeln können“, erklärt Ernst Muhr, der Obmann des Vereins. Trotz dieser grundlegenden Rechte beklagen viele Kinder, dass es an Freiräumen in ihrem Alltag mangelt. Oft geraten sie, wenn sie im öffentlichen Raum spielen, in Konflikte mit Erwachsenen. Der jährliche Weltspieltag ist daher unabdingbar, um diesem Recht die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdient. Siehe auch Abstimmung 2025: Welcher Maibaum in Graz ist der Favorit? Fratz Graz hat eine spezielle Karte erstellt, die als Spielepass fungiert. Diese kann am 28. Mai zwischen 9 und 16 Uhr am Karmeliterplatz 2, am Abenteuerspielplatz Afritschgarten in der Gabelsbergerstraße 22 sowie bei allen Spielstationen abgerufen werden. Auf dem Plan stehen unter anderem Straßenspiele mit dem Wohnstraßenspielmobil, kreative Workshops und als besonderes Highlight ein Spielefest im Volksgarten. Die Termine Mittwoch, 28. Mai:

15–18 Uhr: Spielaktion „Am Rehgrund“

15–18 Uhr: Spielaktion „Am Rehgrund“ Freitag, 30. Mai:

14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Villenstraße“

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Musizieren am Lagerfeuer“

14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Villenstraße“ 14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Musizieren am Lagerfeuer“ Samstag, 31. Mai:

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz Kreativworkshop

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz Kreativworkshop Montag, 2. Juni:

15–18 Uhr: Spielaktion im Volksgarten

15–18 Uhr: Spielaktion im Volksgarten Dienstag, 3. Juni:

14–17 Uhr: „Kunterbuntes Spielspektakel“ am Spielplatz Glacis in Leoben

14–17 Uhr: „Kunterbuntes Spielspektakel“ am Spielplatz Glacis in Leoben Mittwoch, 4. Juni:

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Kinderbaustelle“

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Kinderbaustelle“ Donnerstag, 5. Juni:

15–18 Uhr: Spielenachmittag im Mehrgenerationenhaus Waltendorf

14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Wolkensteingasse“, Straßenspiele

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Spiele selber bauen“

15–18 Uhr: Spielenachmittag im Mehrgenerationenhaus Waltendorf 14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Wolkensteingasse“, Straßenspiele 14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Spiele selber bauen“ Freitag, 6. Juni:

14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Petrifelderstraße“, Straßenspiele

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Lagerfeuer + Steckerlbrot“

14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Petrifelderstraße“, Straßenspiele 14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Lagerfeuer + Steckerlbrot“ Samstag, 7. Juni:

14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Seidenhofstraße“, Straßenspiele

14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Recht auf Spiel – Rallye“

14–17 Uhr: Wohnstraßenspielmobil „Seidenhofstraße“, Straßenspiele 14–18 Uhr: Abenteuerspielplatz „Recht auf Spiel – Rallye“ Dienstag, 10. Juni:

14.30–17.30 Uhr: Spielstraße Kaiserfeldgasse

14.30–17.30 Uhr: Spielstraße Kaiserfeldgasse Mittwoch, 11. Juni:

15–18 Uhr: Weltspieltag – Spielfest im Volksgarten Siehe auch Bluttat in Graz: Sohn des Opfers reinigte den Tatort mit Hilfe von Freunden Das könnte dich auch interessieren: Die Steirerin ehrt Frauenpower in allen Bereichen St. Martiner Singwoche findet wieder im Juli statt Opus in Graz mit Eurostar-Preis ausgezeichnet

### Additional Context

The World Play Day initiative serves as an essential reminder of the right to play, as children often face barriers to accessing play spaces in their communities. According to UNICEF, play is vital for children’s development, fostering creativity, communication skills, and emotional well-being. This is particularly relevant in urban environments where public spaces may be limited or not designed with children in mind. The activities organized by Fratz Graz seek to provide safe and inclusive spaces for children and families, promoting social interaction, wellness, and joy during this celebration.

By engaging children in games and creative activities, the organizers aim not only to emphasize the importance of play but also to encourage community bonding and enhance the quality of life in Graz. As similar initiatives gain traction worldwide, it underscores a global recognition of the fundamental right to play for all children, highlighting its role in holistic development and social cohesion.







Source link