Spieleveröffentlichungen im Juni 2025: Switch 2 Launch und die neuesten Highlights der Spielewelt

Im Juni 2025 stehen die Gaming-Welt und die Erwartungen der Spielerinnen und Spieler auf einem Höhepunkt. Neben der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Switch 2 am 5. Juni, wird eine Vielzahl von hochkarätigen Spielen das Licht der Welt erblicken. Titel wie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition und Death Stranding 2: On the Beach versprechen ein aufregendes Spielerlebnis. Ein Blick auf den Spiele-Kalender zeigt, dass der Juni ein teurer Monat für Gamer werden könnte. Mit dem Launch der Switch 2 erscheinen mehr als ein Dutzend Spiele, die für die neue Hardware entwickelt wurden. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ist ab dem 5. Juni verfügbar, zusammen mit weiteren Titeln wie Hogwarts Legacy, Mario Kart World und Sid Meier’s Civilization VII, um nur einige zu nennen. Am 10. Juni dürfen sich die Spieler auf Dune: Awakening freuen, ein Spiel, in dem sie auf dem Wüstenplaneten Arrakis um ihr Überleben kämpfen. Nur drei Tage später, am 13. Juni, erscheint mit The Alters einer der innovativsten Titel. Dieses Sci-Fi-Abenteuer kombiniert Survival-Elemente mit Basenbau, in dem die Spieler ihre Figuren klonen, um dem Planeten zu entkommen. Siehe auch "Neubauschenke": Entdecken Sie traditionelle Küche in diesem Neubau-Restaurant! Das Herzstück des Monats kommt schließlich am 26. Juni mit Death Stranding 2: On the Beach für die PS5. Spieler treffen wieder auf Sam, der diesmal in Begleitung versucht, die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Welche Titel sind für euch auf der Wunschliste ganz oben? Die Spiele-Releases im Juni 2025 chronologisch geordnet: 03.06.2025: (Kein bedeutender Release) 05.06.2025: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Switch 2)

Deltarune Chapters 3 and 4 (PC, PS4, Switch, Switch 2)

Fast Fusion (Switch 2)

Hitman World of Assassination Signature Ed. (Switch 2)

Hogwarts Legacy (Switch 2)

Mario Kart World (Switch 2)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Switch 2)

Rune Factory: Guardians of Azuma (PC, Switch, Switch 2)

Sid Meier’s Civilization VII (Switch 2)

Split Fiction (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Street Fighter 6 (Switch 2)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch 2)

Yakuza 0 Director's Cut (Switch 2)

06.06.2025: Zenless Zone Zero (PC, PS5, Xbox Series, iOS)

10.06.2025: Dune: Awakening (PC, PS5, Xbox Series)

MindsEye (PC, PS5) 12.06.2025: (Kein bedeutender Release) 13.06.2025: Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic (PS5)

The Alters (PC, PS5, Xbox Series) 17.06.2025: Date Everything! (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

FBC: Firebreak (PS5, Xbox Series)

Lost in Random: The Eternal Die (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Rooftops & Alleys: The Parkour Game (PS5, Xbox Series)

Tron: Catalyst (PC, PS5, Xbox Series, Switch) 19.06.2025: Broken Arrow (PC)

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PS4, PS5, Xbox Series)

Rematch (PC, PS5, Xbox Series)

Star Overdrive (PS5, Xbox Series)

20.06.2025: Gold Gold Adventure Gold (PC – Early Access)

26.06.2025: Against the Storm (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Death Stranding 2: On the Beach (PS5)

Persona 5: The Phantom X (PC, Android, iOS)

