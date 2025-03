Spielregeln: Initiative zur Förderung des Miteinanders im Wiener Gemeindebau

„Ein gutes Miteinander im Gemeindebau braucht Regeln“. Diese Überzeugung teilt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) mit weiteren Partnern wie dem Nachbarschaftsservice „wohnpartner“, Wiener Wohnen und der Grätzlpolizei. In einer gemeinsamen Initiative soll das Zusammenleben im Wiener Gemeindebau verbessert werden. WIEN. Die Initiative „Respekt gemeinsam sicher“ hat das Ziel, das soziale Klima zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern zu fördern und ein respektvolles Miteinander in den Gemeindebauten zu gewährleisten. Diese Schwerpunktaktion, die bereits im Herbst 2024 in sieben Veranstaltungen über 400 Teilnehmer mobilisierte, soll nun fortgesetzt werden. Basis für ein Miteinander Am Dienstag, dem 4. März 2025, wird die neue „Tour“ durch 18 Gemeindebezirke starten. Die Initiative setzt sich dafür ein, das Sicherheitsgefühl der Anwohner zu stärken und respektvolles Verhalten zu fördern, um ein angenehmeres Wohnumfeld zu schaffen. „Ein gutes Zusammenleben bedeutet, Rücksicht zu nehmen und die vereinbarten Regeln einzuhalten. Respekt und Höflichkeit sind dabei grundlegend“, betont Gaál. In den vergangenen Veranstaltungen wurden auch Probleme offen angesprochen, etwa Müllentsorgung und Konflikte zwischen Generationen. Siehe auch Entdecken Sie die neuesten Trends: Weltwirtschaftsforum in Davos startet! Die Termine in 18 Bezirken Mit der engagierten Initiative, die drei kompetente Organisationen einschließt, sind die Bewohner optimal betreut. Die Grätzlpolizei, Wiener Wohnen und „wohnpartner“ bieten Lösungen und stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Dies ermöglicht eine zielgerichtete und effektive Diskussion zur Klärung spezifischer Anliegen. Die neuen Termine für „Respekt gemeinsam sicher“ in chronologischer Reihenfolge: 4. März 2025, 15.00-18.00 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Reumannhof, Margareten

wohnpartner Grätzl-Zentrum Reumannhof, 11. März 2025, 15.00-18.00 Uhr

Muhrhoferweg 1-5, Simmering

Muhrhoferweg 1-5, 18. März 2025, 15.00-18.00 Uhr

Thürlnhofstr. 20-24, Simmering

Thürlnhofstr. 20-24, 20. März 2025, 15.00-18.00 Uhr

Schegargasse 13-15, Höhe Stiege 16, Döbling

Schegargasse 13-15, Höhe Stiege 16, 25. März 2025, 15.00-18.00 Uhr

Roterdstraße 12-14 (bei Schönwetter am zentralen Platz in der Wohnhausanlage; bei Schlechtwetter im Gemeinschaftsraum Stiege 24), Ottakring

Roterdstraße 12-14 (bei Schönwetter am zentralen Platz in der Wohnhausanlage; bei Schlechtwetter im Gemeinschaftsraum Stiege 24), 1. April 2025; 15.00-18.00 Uhr

Gudrunstraße 55-103, Emil-Fucik-Hof (bei Stiege 27), Favoriten

Gudrunstraße 55-103, Emil-Fucik-Hof (bei Stiege 27), 7. April 2025; 15.00-18.00 Uhr

Altmannsdorfer Straße 165-182/Putzendopler 14-16 (zwischen Stiege 26 und 32), Liesing

Altmannsdorfer Straße 165-182/Putzendopler 14-16 (zwischen Stiege 26 und 32), 8. April 2025; 15.00-18.00 Uhr

Dopschstraße 29, Großfeldsiedlung (Nähe Stiege 4), Floridsdorf

Dopschstraße 29, Großfeldsiedlung (Nähe Stiege 4), 9. April 2025; 15.00-18.00 Uhr

Grinzinger Straße 54 (zwischen Stiege 8 und 9), Döbling

Grinzinger Straße 54 (zwischen Stiege 8 und 9), 10. April 2025; 15.00-18.00 Uhr

Bossigasse 18-22, Hietzing

Bossigasse 18-22, 15. April 2025; 15.00-18.00 Uhr

Siebenbürgerstraße 49-57 (vor Stiege 27 bis 28), Donaustadt

Siebenbürgerstraße 49-57 (vor Stiege 27 bis 28), 22. April 2025; 15.00-18.00 Uhr

Laxenburger Str. 49-57, Zürcher Hof (bei Stiege 7), Favoriten

Laxenburger Str. 49-57, Zürcher Hof (bei Stiege 7), 6. Mai 2025; 15.00-18.00 Uhr

Hartlebengasse 1-17 (Spielplatz hinter Stiege 27), Donaustadt

Hartlebengasse 1-17 (Spielplatz hinter Stiege 27), 13. Mai 2025; 15.00-18.00 Uhr

Daringerg. 12-20, Qualtinger Hof (Spielplatz vor Stiege 23), Döbling

Daringerg. 12-20, Qualtinger Hof (Spielplatz vor Stiege 23), 20. Mai 2025; 15.00-18.00 Uhr

Jägerstraße 89-95 (vor Stiege 6), Brigittenau

Jägerstraße 89-95 (vor Stiege 6), 27. Mai 2025; 15.00-18.00 Uhr

Mitterhofergasse 2, Franz-Koch-Hof (Rosengarten vor Stiege 26), Floridsdorf

Mitterhofergasse 2, Franz-Koch-Hof (Rosengarten vor Stiege 26), 3. Juni 2025; 15.00-18.00 Uhr

Keltengasse 4 (Keltengasse 4/Wagenmanngasse 4 vor Stiege 25-27), Hietzing

Keltengasse 4 (Keltengasse 4/Wagenmanngasse 4 vor Stiege 25-27), 10. Juni 2025; 15.00-18.00 Uhr

