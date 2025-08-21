Spitzer Engineering: Innovative Lösungen aus Vorau im Technopark Raaba

Spitzer Engineering

Innovation aus Vorau im Technopark Raaba

  • 21. August 2025, 11:43 Uhr

Spitzer Engineering, mit Hauptsitz in Vorau und Zweigstelle im Technopark Raaba, ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Ingenieur- und Planungsdiensten im Bereich Maschinenbau, Anlagenbau und Stahlbau.

Das Unternehmen beschäftigt etwa 100 hochqualifizierte Mitarbeiter, die innovative Lösungen entwickeln und Kunden durch den gesamten Prozess von der Planung bis zur Umsetzung begleiten – stets mit einem Fokus auf höchster Qualität und Präzision.

Das Team, geleitet von Simone Spitzer, Herbert Spitzer und Wolfgang Reiterer, lädt dazu ein, von deren Engagement für Kundennähe, Flexibilität und nachhaltigen Erfolg zu profitieren.

Wolfgang Reiterer, Simone Spitzer und Herbert Spitzer führen das Unternehmen mit einem klaren Fokus auf Erfolg. | Foto: Spitzer Engineering

Spitzer Engineering bietet individuelle Betreuung und praxisnahe Konzepte für ein breites Spektrum an Kunden, von lokalen Betrieben bis hin zu internationalen Unternehmen. Partnerschaftliche Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt des Erfolgs.

Kontakt

Spitzer Engineering
Dr.-Auner-Straße 20 | 3. OG | Technopark Raaba
8074 Raaba
Tel.: +43 3337 4110
E-Mail: [email protected]
www.spitzer.at

