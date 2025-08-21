Spitzer Engineering: Innovative Lösungen aus Vorau im Technopark Raaba

Spitzer Engineering, mit Hauptsitz in Vorau und Zweigstelle im Technopark Raaba, ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Ingenieur- und Planungsdiensten im Bereich Maschinenbau, Anlagenbau und Stahlbau.

Das Unternehmen beschäftigt etwa 100 hochqualifizierte Mitarbeiter, die innovative Lösungen entwickeln und Kunden durch den gesamten Prozess von der Planung bis zur Umsetzung begleiten – stets mit einem Fokus auf höchster Qualität und Präzision.

Das Team, geleitet von Simone Spitzer, Herbert Spitzer und Wolfgang Reiterer, lädt dazu ein, von deren Engagement für Kundennähe, Flexibilität und nachhaltigen Erfolg zu profitieren.

Spitzer Engineering bietet individuelle Betreuung und praxisnahe Konzepte für ein breites Spektrum an Kunden, von lokalen Betrieben bis hin zu internationalen Unternehmen. Partnerschaftliche Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt des Erfolgs.

Kontakt

Spitzer Engineering

Dr.-Auner-Straße 20 | 3. OG | Technopark Raaba

8074 Raaba

Tel.: +43 3337 4110

E-Mail: [email protected]

www.spitzer.at