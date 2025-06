SPÖ-Antrag genehmigt: Graz wird offizieller Austragungsort des ESC

Ein dringlicher Antrag der SPÖ wurde im Gemeinderat angenommen: Die Stadt Graz tritt nun an die Bundesregierung heran, um Graz als ESC-Austragungsort prüfen zu lassen.

GRAZ. Im Juni wurden zwei dringliche Anträge im Grazer Gemeinderat zum Eurovision Song Contest (ESC) diskutiert. Die SPÖ unter der Führung von Gemeinderätin Anna Robosch sprach sich für Graz als möglichen Austragungsort aus, während Gemeinderat und KFG-Chef Alexis Pascuttini dagegen war.

Unterstützung und Ablehnung

Die SPÖ forderte ein klares Ja zur Bewerbung Grazs für den ESC, dabei hob Robosch hervor, dass die Stadt über geeignete Infrastruktur verfügt, die während des Wettbewerbs zur Verfügung stünde. Sie stellte fest, dass in anderen Städten wie Wien und Innsbruck zu diesem Zeitpunkt bereits andere bedeutende Veranstaltungen geplant seien, was Graz einen Vorteil verschaffen könnte. Im Gegensatz dazu äußerte Pascuttini, dass die finanziellen und logistischen Herausforderungen bei einer Bewerbung nicht zu vernachlässigen seien, was zu seiner Ablehnung des Antrags führte.

Graz für den ESC

Nach der Gemeinderatssitzung wurde der Antrag der SPÖ angenommen, während der Antrag von Pascuttini abgelehnt wurde. Der Kern der Initiative von Robosch war, eine Petition an die Bundesregierung, insbesondere an Finanzminister Markus Marterbauer, zu richten. Es wird gefordert, die potenziellen gesamtwirtschaftlichen Einnahmen, die der ESC für die Republik und insbesondere für die Gastgeberstadt Graz generieren könnte, zu prüfen.

Die Unterstützung innerhalb der Koalition zeigt, dass es einen breiten Konsens über die Vorteile gibt, die eine ESC-Ausrichtung mit sich bringen könnte. Es wird jedoch auch betont, dass die finanziellen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Infrastrukturinvestitionen und Veranstaltungsorganisation, geklärt werden müssen. Laut Schätzungen könnten die Kosten für die Umgestaltung der benötigten Veranstaltungsorte, wie das Grazer Stadion, mehrere Millionen Euro betragen. Die Stadt Graz wird auch in der Zukunft ein Hitzeaktionsplan umgesetzt, um auf Extremwetterereignisse besser reagieren zu können und den Planungsprozess für solche einmaligen Events zu optimieren.

