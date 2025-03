SPÖ-Antrag: Töchtertag soll Mädchen für technische Berufe begeistern

Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger (SPÖ) hat einen Antrag eingebracht, um einen „Töchtertag“ in Graz zu etablieren, welcher Mädchen auf technische Berufe aufmerksam machen soll. Dieses Initiative ist Teil eines größeren Plans, den Fachkräftemangel in technischen Berufen aktiv zu bekämpfen.

GRAZ. „Als ich meine Ausbildung zur Elektroinstallateurin begann, war ich die einzige Frau in meinem Umfeld – in der Berufsschule, den Werkstätten, und auf den Baustellen. Hätte ich nicht eine Familie gehabt, die das Handwerk schätzt, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht zugetraut“, berichtet Daniela Schlüsselberger (SPÖ), die persönliche Herausforderung hat sie motiviert, dieses Projekt voranzutreiben. Ihr Vorbild ist der seit 2002 erfolgreiche „Wiener Töchtertag“.

Technik, Mathe und mehr

Mit der Einführung eines Töchtertags sollen Mädchen im Alter von 11 bis 16 Jahren dazu ermutigt werden, in Berufen zu arbeiten, die traditionell als männlich gelten. Der Töchtertag bietet ihnen die Möglichkeit, den Berufsalltag in einem direkten Umfeld kennenzulernen, Einblicke in die Praxis zu erhalten und mit erfahrenen Frauen aus der Branche zu sprechen, die dort bereits eine erfolgreiche Karriere machen konnten.

Ein Zeichen für das Interesse an diesem Konzept ist die Tatsache, dass im vergangenen Jahr in Wien über 5000 Mädchen an diesem Event teilnahmen, welches in mehr als 290 Unternehmen stattfand, darunter viele aus den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Schlüsselbergers Antrag sind die seit 2022 eingeführten „Mini“- und „Kids“-Töchtertage. Diese Projekte ermöglichen es sogar Kindergartenkindern und Grundschülern, die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten jenseits kultureller Geschlechterstereotype zu erkunden. Dies ist entscheidend, da bereits in frühen Jahren die Weichen für zukünftige Berufswünsche gestellt werden, so die Gemeinderätin.

Ein Töchtertag auch in Graz

Die Grazer SPÖ plant, dieses wertvolle Konzept in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion sowie der Grazer Wirtschaft umzusetzen. Dadurch soll das Interesse von Mädchen für die MINT-Berufe geweckt werden, und auf die Vielzahl der Möglichkeiten in diesen Sektoren aufmerksam gemacht werden. „Es ist entscheidend, schon in der Jugend zu beginnen, um mehr Frauen in technische Berufe zu bringen. Wenn wir warten, bis die Mädchen in der Schulzeit sind, könnte es zu spät sein“, erklärt Schlüsselberger. Zudem profitieren Grazer Unternehmen von der Möglichkeit, frühzeitig talentierte Fachkräfte von morgen zu gewinnen.

Am 20. März wird Schlüsselberger einen Antrag in der Sitzung des Gemeinderates einbringen. Stadträte Kurt Hohensinner und Günter Riegler, zuständig für Bildung und Wirtschaft, werden aufgefordert, Gespräche mit der Bildungsdirektion Steiermark sowie der Wirtschaftskammer zu führen, um die Machbarkeit eines Töchtertags in Graz zu prüfen. Zudem plant Schlüsselberger, ein Angebot zu schaffen, das mit den Mini- und Kidstagen in Wien vergleichbar ist, um auch jüngeren Mädchen die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten näherzubringen.

Das könnte dich auch interessieren:

Gaswerkstraße wird doch nicht zur Fahrradstraße

ÖVP sieht Erklärungsbedarf bei „gefährlicher Bodenmarkierung“

So viel Geld haben die Grazer Bezirke auf dem Konto