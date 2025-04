SPÖ-Gewinn, ÖVP-Niederlage: Reaktionen der Parteien auf die Ergebnisse der Wien-Wahl

Die erste Hochrechnung der Wien-Wahl 2025 sorgt für große Freude bei der SPÖ und den NEOS, während auch die Grünen und die FPÖ zufrieden auf ihre Ergebnisse blicken. Nur bei der ÖVP herrscht keine Feierstimmung, obwohl man weiterhin an einer Regierungsbeteiligung interessiert ist. MeinBezirk bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Stimmen und Reaktionen.

Aktualisiert am 27. April um 21.17 Uhr



WIEN. Laut der ersten Hochrechnung hat die SPÖ aktuell 39,5 Prozent der Stimmen (Stand 19.45 Uhr). Dies entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Die FPÖ feiert hingegen ein Comeback mit einem Anstieg von 13,2 Prozentpunkten. Die Neos hingegen erzielen mit 9,6 Prozent ihr bisher bestes Wahlergebnis in der Stadt, was die zweite Amtszeit der rot-pinken Stadtregierung ermöglichen könnte.

Die ersten Hochrechnungsergebnisse, die kurz vor 19 Uhr veröffentlicht wurden, brachten bei der SPÖ große Freude. Alle beteiligten SPÖ-Stadträte, Klubobmann Josef Taucher, Bürgermeister Michael Ludwig und die Dritte Präsidentin des Nationalrates, Doris Bures, feierten den bisherigen Erfolg. „Es zeigt ein enormes Vertrauen der Bevölkerung, eine klare Bestätigung für unsere Arbeit der letzten fünf Jahre“, äußerte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Gespräch mit MeinBezirk.

Hacker kommentierte auch die Ergebnisse der FPÖ: „Sie hätten laut Prognosen mehr zulegen müssen, aber das ist nicht unser Problem.“ Er wollte sich über mögliche Koalitionen noch nicht äußern und betonte, man wolle das Endergebnis abwarten: „Morgen (Montag, Anm.) setzen wir uns mit unseren Gremien zusammen, um alles in Ruhe zu diskutieren.“

Babler: „Wien bleibt Vorzeigestadt“

Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler gratulierte Ludwig und dem Wiener Team via X und bedankte sich bei allen, die in den letzten Wochen für ein sozial gerechtes Wien gekämpft haben. „Wien bleibt damit ein Vorzeigemodell“, fügte er hinzu.

Grünen-Kraus: „Uns ist eine Aufholjagd gelungen“

Peter Kraus, Co-Vorsitzender der Wiener Grünen, zeigte sich glücklich über das Ergebnis seiner Partei, die nun 14,7 Prozent erreicht hat. „Das ist ein historisches Ergebnis“, bemerkte Kraus. Ex-Klimaministerin Leonore Gewessler gratulierte ebenfalls und stellte fest, dass die Wiener Bevölkerung grüne Anliegen unterstützt.

Emmerling: „Bestes liberale Ergebnis“ in Wien

Bettina Emmerling von den NEOS feierte das „beste liberale Ergebnis“ in Wien. „Dies zeigt, dass wir weiterhin an unserer ehrlichen Arbeit festhalten können“, meinte sie.

FPÖ-Nepp: Mit „Ausgrenzungspolitik“ Schluss machen

FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp äußerte sich erfreut über die Verdopplung der Mandate. Er forderte Bürgermeister Ludwig auf, mit seiner „Ausgrenzungspolitik“ aufzuhören, und bot Gespräche an.

Mahrer: ÖVP hat „massiv verloren“

ÖVP-Spitzenkandidat Karl Mahrer räumte eine „massive Niederlage“ ein und betonte die Notwendigkeit, relevante Themen in den Vordergrund zu stellen. Gemeinderätin Elisabeth Olischar äußerte sich ähnlich und bot der SPÖ eine Zusammenarbeit an.

Strache enttäuscht

Heinz-Christian Strache zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis seiner Kleinpartei Team HC und erkannte an, dass die Wähler in der Wiener Stadtpolitik keinen Platz für seine Partei wünschen.

