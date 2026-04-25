SPÖ Kärnten legt den Grundstein: Wahlstrategie 2027 auf der Kärnten Konferenz gestaltet

SPÖ Kärnten berät in St. Veit Wahlstrategie für 2027

Die Kärntner SPÖ hält am Samstag in der Blumenhalle in St. Veit an der Glan eine Tagung ab, die als „Kärnten Konferenz“ und als kleiner Parteitag der SPÖ Kärnten bezeichnet wird. Unter der Leitung von Parteichef und Landeshauptmann Daniel Fellner steht dabei die Vorbereitung auf kommende Wahlen im Mittelpunkt.

Ein zentrales Thema der Veranstaltung sind die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2027. Bei der Tagung präsentiert die SPÖ ihre Werbelinie für die Kärntner Gemeinderatswahl, die Ende Februar 2027 stattfinden soll.

Die „Kärnten Konferenz“ begann am Samstagvormittag in der Blumenhalle. Landesgeschäftsführer David Pototschnig begrüßte 226 Delegierte sowie 120 Gastdelegierte. Zu Mittag soll Daniel Fellner seine erste Rede als Landeshauptmann vor Parteimitgliedern halten.

Unter den Gästen befinden sich der steirische SPÖ-Vorsitzende Max Lercher und Staatssekretärin Michaela Schmidt. Ein Interview mit Michaela Schmidt ist als Programmpunkt der Tagung angeführt.

St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer und der Bezirksparteivorsitzende Günter Leikam richteten Grußworte an die Anwesenden und sprachen dabei über Daniel Fellner. Leikam appellierte an seine Parteifreunde, geeint aufzutreten.