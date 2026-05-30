SPÖ Niederösterreich: Hergovich strebt Wiederwahl an, Königsberger-Ludwig verzichtet auf Kandidatur

Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf

In Vösendorf im Bezirk Mödling findet am Samstag der Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich statt. Rund 400 Delegierte sind bei der Zusammenkunft wahlberechtigt.

Im Mittelpunkt steht die erneute Kür von Sven Hergovich zum Landesparteivorsitzenden. Er hatte zur Wochenmitte erklärt, er rechne bei der Abstimmung mit einem Ergebnis von über 70 Prozent und ein solches Resultat würde ihn persönlich sehr freuen.

Der Parteitag wird im Veranstaltungssaal des Eventhotels „Pyramide“ in Vösendorf abgehalten, der am Samstag in Rot gehalten war. Über der Bühne war der Schriftzug „Ein guter Plan für Niederösterreich“ zu sehen.

Am Landesparteitag nehmen auch Bundesparteichef Andreas Babler sowie Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann teil. Aus der Landesregierung ist Landesrätin Eva Prischl vertreten. Durch das Programm führt Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier als Moderatorin.

Kandidaturen und Funktionen

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig hat ihre im April angekündigte Kandidatur für den Landesparteivorsitz gegen Amtsinhaber Sven Hergovich zurückgezogen. Durch diesen Rückzug entfällt eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz. Sie kandidiert nun als stellvertretende Landesparteivorsitzende und ist aktuell ebenfalls stellvertretende Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich.

Weitere Kandidatin für den stellvertretenden Landesparteivorsitz ist die Dritte Landtagspräsidentin Elvira Schmidt. Sie wurde am Freitag mit 90,8 Prozent Zustimmung als Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Niederösterreich bestätigt. Ebenfalls für den stellvertretenden Landesparteivorsitz kandidieren GVV-Präsident Andreas Kollross, St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler und Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich.

Für Funktionen im Rahmen des Landesparteitags kandidieren zudem die Landtagsabgeordneten Michael Bierbach, Kerstin Suchan-Mayr und Rene Zonschits sowie die Nationalratsabgeordneten Melanie Erasim und Petra Tanzler.

Hintergrund zu Sven Hergovich und Franz Schnabl

Sven Hergovich wurde am 24. Juni 2023 bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten mit 96,2 Prozent Zustimmung zum Nachfolger des Landtagsabgeordneten Franz Schnabl als Landesparteivorsitzender gekürt. Der frühere SPÖ-Landesparteivorsitzende Franz Schnabl ist nun Landtagsabgeordneter.