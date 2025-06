SPÖ und Neos in Wien: Das Regierungsprogramm der „Koalition für Aufschwung“

Am Montag gaben die SPÖ und die Neos ihr geplantes Regierungsprogramm für die kommende Legislaturperiode bekannt. In den nächsten fünf Jahren sollen zentrale Themen wie die Arbeitsmarktpolitik, die Stärkung Wiens als Wirtschaftsstandort und die Verbesserung des Bildungssystems im Vordergrund stehen. Außerdem wird der Wiener Stadtsenat um ein Mitglied erweitert.

WIEN. Nach intensiven Verhandlungen von rund drei Wochen liegt nun das Programm der neuen Stadtregierung, die sich als „Aufschwungskoalition“ positioniert, vor. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte bei der Pressekonferenz im Wiener Rathaus, dass man nicht für „eine Politik der Überschriften“, sondern für „eine Politik des Umsetzens und Aufschwungs“ stehe.

Ein Fokus auf Beschäftigung

In den letzten drei Jahren hatte Österreich mit einer Rezession zu kämpfen, wobei Wien als „Wirtschaftsmotor“ des Landes hervorsticht. Um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern, plant die neue Stadtregierung, Wien als wirtschaftlichen Standort weiter auszubauen. Ein fester Bestandteil dieses Plans ist die Bewerbung für die Ansiedlung einer europäischen „AI Gigafactory“, die in der Seestadt Aspern errichtet werden könnte, wo ausreichend Platz zur Verfügung steht. Hierbei soll ein Konsortium zwischen Stadt und privaten Unternehmen gebildet werden.

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik wird das „Wiener Ausbildungsgeld“ fortgeführt und berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme gefördert. Dabei sollen vor allem Wachstumsbranchen wie Pflege und Pädagogik im Fokus stehen. Zielgruppen sind insbesondere Frauen ohne Ausbildung, Jugendliche sowie ältere Arbeitnehmer.

Evaluation der Mindestsicherung

Nach mehreren Negativberichterstattungen beabsichtigt die Regierung, die Agenda zur Mindestsicherung zu überarbeiten. Obwohl SPÖ und Neos eine bundeseinheitliche Regelung anstreben, soll das erfolgreiche Wiener Modell zunächst evaluiert werden.

Fortschritte in Klima und Bildung

Im Bereich Klimaschutz plant die Regierung, die Maßnahmen der vergangenen Legislaturperiode fortzuführen, darunter die Sonnenstromoffensive und den Ausbau von Radwegen. Ein herausragendes Projekt ist die „Ringstraßenoffensive“, die die Trennung von Rad- und Fußwegen vorsieht. Zudem wird ein kamerabasiertes Einfahrtssystem ab 2026 gesetzlich eingeführt (mehr dazu hier).

Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) hat klargestellt, dass Deutsch „die Eintrittskarte in unsere Gesellschaft“ ist. Daher soll eine Sprachkoordinationsstelle eingerichtet werden, um Akteure zu vernetzen und Weiterbildungsangebote zu stärken. Zudem sollen Projekte wie die „School Nurses“ und administrative Hilfen zur Entlastung des Lehrpersonals weiter ausgebaut werden.

Erweiterung des Stadtsenats

Die konstituierende Sitzung des Wiener Gemeinderats ist für den 10. Juni anberaumt. Bürgermeister Ludwig teilte mit, dass die Anzahl der „regierenden Mitglieder“ konstant bleibt, was bedeutet, dass die SPÖ weiterhin sechs Stadträte und die Neos ein Ressort behalten.

Somit wird der Wiener Stadtsenat künftig aus 13 Mitgliedern bestehen. Diese setzen sich aus sieben amtsführenden Stadträten und sechs nicht-amtsführenden Mitgliedern der Oppositionsparteien FPÖ (3), Grüne (2) und ÖVP (1) zusammen. Wäre die Anzahl der Mitglieder auf zwölf reduziert worden, hätte die SPÖ einen Sitz abgeben müssen, wodurch die Regierungsparteien ihre Mehrheit im Senat verloren hätten.

Offene Personalfragen

Die Personalbesetzungen in der neuen Regierung stehen noch aus. Bürgermeister Ludwig hat hierzu noch keine Details preisgegeben, doch es wird erwartet, dass die bisherige Parteisekretärin Barbara Novak gute Chancen auf ein Stadtratsamt hat. Die Gremien der Wiener SPÖ tagen am Mittwoch, danach will Ludwig die Personalfrage öffentlich klären.

Die Neos haben bereits bekannt gegeben, dass sie Bettina Emmerling als Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin nominieren wollen. Ob dies zustande kommt, wird sich am 7. Juni entscheiden, wenn die Mitglieder der Neos die Koalitionsvereinbarung mit einer Zweidrittelmehrheit absegnen müssen.

Lesen Sie mehr über die neue Koalition von SPÖ und Neos:

Opposition kritisiert Wiener Regierungsprogramm

Neos stimmen am 7. Juni über Koalition mit SPÖ ab

Neos nominieren Emmerling als Vizebürgermeisterin

Einigung zwischen SPÖ und Neos für Wiener Stadtregierung