SPÖ-Wohlgemuth: Pro Erbschafts- und Vermögenssteuern – Ein notwendiger Schritt für Gerechtigkeit!

In der aktuellen politischen Landschaft präsentiert sich die SPÖ unter der Führung des Landesparteichefs als innovativer Akteur, der den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS, die sich bisher gegen neue Steuern ausgesprochen haben, alternative Ideen anbieten möchte. So könnte das Modell aussehen, dass vermögende Personen die Möglichkeit erhalten, selbst zu entscheiden, wofür die generierten Steuereinnahmen verwendet werden. Die Bereiche, in denen diese Mittel eingesetzt werden könnten, sind vielfältig, darunter:

Bildung

Infrastruktur

Umweltschutzmaßnahmen

Soziale Projekte

Wohlgemuth betonte, dass er keine „romantischen Vorstellungen“ hege und sich des Umstandes bewusst sei, dass es aktuell weder im Parlament noch in der Regierung Mehrheiten für solche Maßnahmen gebe. Dennoch wünscht er sich eine offene Diskussion: „Ich vertrete meine Ideologie und lasse sie nicht an der Garderobe der Landesregierung zurück.“ Dies ist besonders bemerkenswert, da Wohlgemuth, der Ende letzten Jahres Georg Dornauer in der Regierung und im Juni in der Partei folgte, einen klaren Kurs fährt.

Im Kontext der Pensionsdebatte bleibt Wohlgemuth auf seiner Parteilinie und spricht sich entschieden gegen eine Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters aus. Seiner Meinung nach liegt der Schlüssel darin, Menschen länger und gesünder im Erwerbsleben zu halten. Dies soll durch diverse Maßnahmen erreicht werden:

Qualifizierungsmaßnahmen

Weiterbildungs- und Arbeitsmarktinitiativen

Gesundheitspräventionsprogramme

Finanzielle Anreize für Unternehmen

Hinsichtlich der Diskussion um Teilzeitmodelle zeigt sich Wohlgemuth skeptisch gegenüber der Auffassung von ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, der von einer „Lifestyle-Teilzeitwelle“ spricht. Die Realität in Tirol spricht eine andere Sprache: Von den rund 330.000 Beschäftigten in diesem Bundesland sind über 100.000 in Teilzeit tätig. Dabei ist auffällig, dass 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten Frauen sind. Wohlgemuth sieht hier dringenden Handlungsbedarf: „Viele Frauen bleibt gar nichts anderes übrig.“ Um die Situation zu verbessern, fordert er verbesserte Rahmenbedingungen und insbesondere mehr Kinderbetreuungsangebote.

Insgesamt äußert sich Wohlgemuth positiv über die Arbeit der neuen Bundesregierung: „Ich höre viel Positives von den Menschen, die vor allem zu schätzen wissen, dass die Dinge konsequent abgearbeitet werden.“ Diese Einschätzung teilt er auch mit SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler, mit dem er regelmäßig in engem Austausch steht.

Im Hinblick auf die Bundespräsidentschaftswahl 2028 ließ Wohlgemuth durchblicken, dass die SPÖ sich „zu gegebener Zeit“ entscheiden werde, ob man mit einem eigenen Kandidaten antreten möchte. Während er keine spezifischen Namen nennen wollte, hielt er fest, dass es einige Personen im Raum gibt, die sich gut für dieses Amt eignen würden. Dazu zählen prominente Politikerinnen wie Doris Bures, die er für durchaus geeignet hält: „Sie könnte das definitiv.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SPÖ unter Wohlgemuth weiterhin auf versöhnliche und konstruktive Koalitionspolitik setzt, während sie gleichzeitig wichtige soziale Themen priorisiert. Die nächsten Schritte in der politischen Agenda werden entscheidend für die zukünftige Ausrichtung der Partei und ihrer Wählerbasis sein.