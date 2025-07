Sport: Finale Testspiele der Wiener Vereine vor dem Start der 2. Liga

In der kommenden Saison der Admiral 2. Liga werden wieder vier Wiener Vereine antreten. Die Vorbereitung der Teams geht in die Endphase, und die Auswahl der Testgegner ist vielfältig.

WIEN. Die Fans der Admiral 2. Liga müssen nicht mehr lange warten, bis das runde Leder wieder rollt. Die Saison 2025/26 beginnt am Freitag, den 1. August. Für die Fußballbegeisterten in Wien verspricht die Spielzeit besonders spannend zu werden.

Mit der Rückkehr der Young Violets (FK Austria Wien II) aus der Regionalliga Ost sind insgesamt vier Teams aus der Bundeshauptstadt am Start. Neben den Young Violets sind auch der Floridsdorfer AC (FAC), Rapid Wien II und der Wiener Sport-Club in der Liga vertreten und werden um den Aufstieg kämpfen.

Bevor es jedoch richtig losgeht, durchlaufen alle vier Vereine eine finale Testspielphase. Diese Vorbereitung ist entscheidend, um die Form der Spieler vor dem Saisonstart zu optimieren und die Teamdynamik zu festigen.

Bundesligist und Stadtderby

Laut aktuellem Spielplan ist für den Wiener Sport-Club am Freitag, dem 18. Juli, ein Testspiel gegen den TSV Hartberg angesetzt. Dieser Gegner hat einen besonderen Stellenwert, da Hartberg in der letzten Saison den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe unter dem LASK belegte und damit als solider Bundesliga-Konkurrent gilt.

Am selben Tag steht ein spannendes Stadtderby für den FAC an. Dieser trifft in einem Testspiel auf den Wiener Sport-Club, dessen Spieler sich ebenfalls auf die neue Saison vorbereiten. Am 19. Juli möchte der FAC zudem gegen den niederösterreichischen Landesligisten 1. Fortuna Wiener Neustädter SC antreten, um die letzten Spielzüge zu verfeinern.

Die Briten kommen

Auch Rapid Wien II nutzt die Auszeit für wichtige Testspiele. Am 19. Juli findet ein Match gegen die zweite Mannschaft des ungarischen Vereins Ferencváros statt, und am 25. Juli steht ein weiteres Testspiel gegen den Regionalligisten SV Leobendorf an. Diese Begegnungen stellen eine hervorragende Gelegenheit dar, um das Team auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Die Young Violets haben sich für ihre Testspiele ebenfalls spannende Gegner ausgesucht. Am 18. Juli empfangen sie den SV Horn, der in dieser Saison in der Regionalliga Ost antritt. Am 26. Juli dürfen sich Fans dann auf ein besonderes Highlight freuen: Die U21-Reserve des FC Arsenal wird zu Gast in Wien sein.

Weitere Themen: